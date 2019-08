Olvido Hormigos se queja de que su vídeo íntimo siga en Internet: "Está en páginas porno" Ecoteuve.es 14/08/2019 - 13:51 0 Comentarios

La exconcejala critica que ocho años después no haya desaparecido de Internet

Además, denuncia que una cuenta de Twitter y otra de Instagram han suplantado su identidad

Olvido Hormigos ha acudido a Espejo público para denunciar la suplantación de su identidad en una cuenta de Twitter que cuelga fotos de ella y escribe mensajes. La exconcejala de Los Yébenes (Toledo) también ha lamentado que el vídeo íntimo que protagonizó y se hizo viral hace 8 años sigue en Internet.

"Todavía no he denunciado porque hace unos años lo hice y no fue a ninguna parte", criticó Olvido Hormigos en Espejo público sobre este nuevo ataque contra su intimidad.

Pero a Hormigos le preocupa más la existencia de una cuenta de Instagram que se dedica, según su testimonio, a "publicar el vídeo y fotos de mi hija". Olvido se refiere a las imágenes sexuales que hace 8 años se difundieron y que la convirtieron un en un personaje conocido en todo el país.

Ese vídeo, por cierto, implicó un cambio legislativo y actualmente ya se recoge como delitos en el Código Penal la difusión de contenido íntimo. Sin embargo, Hormigos ha denunciado que el vídeo "sigue en páginas porno". "Es chocarse contra un muro", lamenta.