'Pasapalabra' responde a las acusaciones de tongo por una respuesta que dio por buena a Orestes Ecoteuve.es 14/08/2019 - 11:48 0 Comentarios

El programa preguntó por una "prenda que se ajusta a la cintura" y él dijo "liga"

Los fieles seguidores de Pasapalabra no perdonan ni una y siempre están al quite cuando hay algo que no les cuadra. Muchos criticaron que el programa diera por buena una respuesta de Orestes en el Rosco del programa emitido este martes, 13 de agosto, y el concurso se ha visto obligado a defenderse.

Christian Gálvez preguntó por "una prenda que se ajusta a la cintura" y Orestes respondió "liga". El programa lo dio por bueno pero muchos espectadores se enfadaron porque creían que lo correcto hubiera sido "liguero".

Pasapalabra ha tenido que dar un paso al frente y ha explicado en Twitter por qué había considerado que la respuesta de Orestes era acertada. "Hemos considerado "liga" correcta, como "liguero", a la vista de ambas definiciones. DUE de María Moliner y DLE de la RAE".

Hemos considerado "liga" correcta, como "liguero", a la vista de ambas definiciones. DUE de María Moliner y DLE de la RAE. pic.twitter.com/13xCKEvaoV — Pasapalabra (@pasapalabraT5) August 13, 2019

Las críticas de los espectadores de 'Pasapalabra'

Liga desde el muslo y liguero desde la cintura?#Pasapalabra — violet (@Natalia66175041) August 13, 2019

#Pasapalabra ayer la palabra acertada no era Liga era Liguero — Elena (@Elena43687825) August 14, 2019

#Pasapalabra La liga no se ajusta a la cintura sino al muslo, luego la respuesta de Orestes es incorrecta. A la cintura se ajusta el liguero — Pio Silbo (@PioSilbo) August 13, 2019