Bochorno absoluto en 'First Dates': una mujer se levanta y huye de su cita antes del primer plato Ecoteuve.es 14/08/2019 - 8:58 0 Comentarios

Julia se sintió incómoda nada más ver a Antonio: "No es mi tipo, parece un cura"

Catastrófica noche en First Dates. Los espectadores del programa de Cuatro presenciaron uno de los fracasos más contundentes con la cita de Julia y Antonio, que acabó minutos después de comenzar.

Antonio, un hombre educado y amante de la historia, acudió al restaurante de Cuatro en busca de una mujer "que le guste la cultura".

El programa eligió para él a Julia, una persona que desde que entró mostró su incomodidad. "No me ha gustado nada. Parecía un cura. ¿No lo habéis visto? Si tenía hasta la coronilla...", comentó. "Estoy muy nerviosa, no sé cómo salir de esto".



Lea también: Desvela en 'First Dates' su práctica sexual más exitosa: "Me dicen que lo hago bien"



En cuanto se sentaron a la mesa, Antonio comenzó a contarle que había estudiado Magisterio pero inmediatamente Julia le interrumpió: "Perdona que te corte. No eres mi prototipo de hombre, vamos a tener una cena de amigos. No sé si hablar con ellos [los camareros], porque para perder el tiempo...", espetó. Más tarde, la cordobesa se explicó: "He preferido coger el toro por los cuernos y decir que no me gustas y a tomar por el culo".

La espantada de Julia en 'First Dates': "No es mi tipo. No estoy bien"



En ese momento, Lidia se acercó a la mesa con los entrantes y les preguntó si estaban bien. "Yo no. No es mi tipo. No estoy bien". "¿Los platos se pueden retirar?", preguntó Antonio. "Nos vamos a ir", añadió. "Soy un hombre educado y he respetado su decisión. No es agradable pero es lo que hay", dijo él manteniendo la dignidad.



Dicho y hecho. Los comensales se levantaron abandonaron el comedor. Él se quedó en la barra apurando su cerveza y ella salió por la puerta. "Yo lo que quiero es un Maluma en mi vida y no lo encuentro".