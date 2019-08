La dura crítica de Oto Vans a Telecinco tras 'Supervivientes': "Es una cadena misógina y retrógrada" Ecoteuve.es 13/08/2019 - 19:55 0 Comentarios

El influencer carga contra Mediaset un mes después de su paso por el reality

Oto Vans, sexto expulsado de Supervivientes 2019, ha sorprendido a sus seguidores al explicar cómo ha sido su experiencia televisiva gracias al reality de Telecinco. En un directo realizado en su cuenta personal de Instagram, el youtuber se ha mostrado muy duro con la cadena de Mediaset.

"Odio el postureo y el mundo Telecinco", empezó diciendo Oto a la pregunta de uno de sus fans sobre cómo era la realidad del programa detrás de las cámaras. Fue entonces cuando el joven afirmó que se tuvo que ir de la fiesta que organizó la productora tras la final y que ha rechazado ya varias propuestas para sentarse en el plató de Sábado Deluxe.

"¿Odias Telecinco y vas a 'Supervivientes' y a las galas?", le dijo entonces un seguidor. Oto reconoció entonces que "odia" a la cadena "después de haber participado" y denunció que no sacaran más vídeos suyos en la isla porque "no hacía lo que ellos querían".

Oto Vans califica de "misógina" y "retrógrada" a Telecinco

"Les pedía a los cámaras volver a ir a pescar y me decían que no", afirmó el influencer en otra de las supuestas anécdotas que vivió en Honduras. Además, se quejó en su conexión con sus 'followers' de que una vez, antes de una gala, se tuvo que cambiar de ropa, algo por lo que llama "misógina y retrógrada" a la cadena de Mediaset.

"Los de producción me dijeron que no podía ir así y tenía que ponerme ropa de chico", aseguró Oto en sus declaraciones negando volver a participar en cualquier reality de la cadena. "He cerrado esa etapa de mierda de mi vida", declara añadiendo que lo único bueno que se lleva es su amistad con Dakota y con Mahi.