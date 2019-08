'Todo es mentira' desmonta el polémico vídeo de Pablo Iglesias e Irene Montero: "Está completamente manipulado" Ecoteuve.es 13/08/2019 - 19:04 1 Comentario

El programa de Cuatro desvela las imágenes que desmienten el "gesto machista" del político

Pablo Iglesias e Irene Montero han vuelto a ser víctimas de una fake new que inundó este lunes gran parte de los medios de comunicación de este país. Varios periódicos digitales se hicieron eco de unas imágenes viralizadas en redes sociales en las que, supuestamente, el líder de Podemos le hacía un feo gesto con la mano a su compañera para taparle la boca durante uno de sus mítines políticos.

El vídeo en cuestión, de mala calidad y que insinúa algo parecido a un manotazo, corresponde a un fragmento del programa de Cuatro Todo es mentira (aparece el logo en la parte inferior izquierda). Así pues, el espacio que presenta ahora Marta Flich -sustituye a Risto Mejide durante sus vacaciones de verano-, se ha encargado de desvelar este martes las imágenes que demostrarían que la pieza difundida "está completamente manipulada" y sacada de contexto.

Tras analizar el impacto que ha tenido el vídeo en medios como La Razón, Cope, Marca o Antena 3, el programa demostró cómo este fue lanzado a la órbita por un usuario de Twitter que afirmó desconocer el origen de las imágenes. A pesar de ello, fue retuiteado por una escritora y una periodista de OkDiario con más de 33 mil seguidores hasta que por fin Periodista Digital, de Alfonso Rojo, se lanzó a recogerlo en una noticia. De ahí fue compartido por el resto de portales hasta que definitivamente el tema saltó a la opinión pública.

Por esta razón, Todo es mentira ha querido desvelar el verdadero vídeo que fue grabado por las televisiones durante la asamblea de Vistalegre II de febrero de 2017. Allí, un espontáneo saltó al escenario interrumpiendo el discurso de Rita Maestre y Pablo Bustinduy. Tal y como ha mostrado el programa de Cuatro, Irene Montero se sobresalta muy enfadada por la situación, insulta al espontáneo y se lleva la mano a la boca al ver que estaba siendo enfocada por las cámaras. Pablo Iglesias se da cuenta también en ese mismo instante y le hace un gesto con la mano para advertirle.

Esta tarde, en 'TEM', desmontamos el vídeo del que todo el mundo habla. No nos vamos a tapar la boca y lo contaremos todo. Esta tarde a las 15:45 horas en @cuatro ???? https://t.co/uOZpktPL1J pic.twitter.com/MHrXZ5hSrD — Todo es mentira (@todoesmentiratv) August 13, 2019

Marhuenda se niega a rectificar: "Es una noticia divertida de Twitter"

La redacción de Todo es mentira se ha puesto en contacto con Francisco Marhuenda para enseñarle las verdaderas imágenes y preguntarle si pensaban sacar una rectificación en La Razón sobre este asunto. "Hemos sacado que Pablo Iglesias le tapa la boca a Irene Montero porque el gesto es doble dirección. Podemos decir que los dos se tapan la boca", dice el director del diario tras ver el vídeo.

En ese momento, la reportera lee un fragmento de su noticia en el que afirma que en ese momento "una molesta Irene le recrimina algo a Iglesias". "No sabemos lo que le dice. No sabemos que le dice él a ella, ni ella a él", afirma entonces Marhuenda antes de reconocer que han escrito eso "porque es lo que hay en las redes". "Es la parte divertida, intentamos viralizar, no lo damos como una noticia...", asegura antes de confirmar que no piensa rectificar.

"Es una noticia divertida de Twitter. No vas a rectificar algo que no perjudica a nadie, que no es ofensivo y que además es antiguo. No tiene sentido rectificar", concluye el director de La Razón al final del reportaje.