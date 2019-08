Ania Iglesias denuncia "la encerrona" que le hizo 'Sálvame' con Lydia Lozano: "Estaba preparado" Ecoteuve.es 19:52 - 13/08/2019 0 Comentarios

La exconcursante de 'Gran Hermano' defiende su profesionalidad como estilista de moda

Ania Iglesias volvió a la televisión tras varios años alejada de la pequeña pantalla. Sálvame fue el programa en el que la segunda clasificada de la primera edición de Gran Hermano pudo mostrar sus dotes como modista. Sin embargo, la estilista tuvo un fuerte enfrentamiento con Lydia Lozano después de que esta criticase su trabajo.

Unos días más tarde, la vallisoletana quiso manifestar su opinión sobre todo lo que pasó en el plató de Sálvame: "Lydia no se dio cuenta de que no tengo ni voz ni voto a la hora de elegir los estilismos". Además, Iglesias añade que no entiende la razón por la que la periodista se enfrentó con ella: "No lo sé. No entro en ese juego".

"Eso es otro contrato y a lo mejor en ese show no quiero entrar porque o no me gusta o no me apetece. Pero en el momento que a mí se me insulta explícitamente diciendo que soy mala profesional o mentirosa se está atacando a mi persona y no a la profesional", prosiguió la estilista en su entrevista a El Español.

"Me han hecho una encerrona de cuidado. Yo creo que lo tenían preparado. A mí me contrató dirección y yo cumplí sus órdenes a rajatabla", afirma satisfecha con su participación en el programa. "Algo bueno debí de hacer cuando el jueves fue uno de los programas más vistos y el viernes me hicieron un especial, por decirlo de alguna manera. Esto acaba de empezar", señala.

Ania Iglesias defiende su profesionalidad como estilista

Además, Ania también quiso defenderse de las críticas por haber consultado con otros profesionales: "Tengo conexión con diferentes firmas y con otros colegas con los que colaboramos permanentemente. Si un diseño no lo tenemos, nos llamamos y nos ayudamos, pero si encima te encuentras con la negativa de una persona Me parece que hice un trabajo de récord".