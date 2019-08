Cristina Seguí se mofa del posado de Juan Carlos Monedero: "Tiene el torso de E.T." Ecoteuve.es 19:17 - 13/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora compara al politólogo con el extraterrestre de la famosa película

Juan Carlos Monedero sorprendió este fin de semana con una fotografía en un medio en la que aparecía desnudo cubriéndose el pecho con una mano. La instantánea ha suscitado comentarios en Cuatro al día y una de sus colaboradoras la ha calificado como "tierna".

Cristina Seguí manifestó su opinión acerca de la imagen en la que el profesor universitario salía semidesnudo: "A mí la imagen me da ternura, me recuerda a nuestra infancia que recordaréis todos, es ET. Tiene el torso de ET", ha asegurado antes de que su comentario fuera reprochado por algunos de sus compañeros.

"Cristina Seguí a veces me ha parecido mala pero hoy ha sido muy mala", expresaba uno de los tertulianos tras la comparación que acababa de hacer entre Monedero y el extraterrestre de la mítica película de los 80.