Violeta y Dakota contra Roci en 'MYHYV': "Vas muy subida, bájate un poco" Ecoteuve.es 18:05 - 13/08/2019 0 Comentarios

Las exsupervivientes critican la actitud de la pretendienta contra Michelle

David, uno de los tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa, decidió que Michelle se quedase a dormir en la casa donde se hospedan. La elección del andaluz hizo que algunas de sus pretendientas se enfadasen, como es el caso de Roci. La pretendienta cargó contra su compañera sin saber que algunas de las colaboradoras saldrían en su defensa.

Las palabras de Roci no gustaron a Dakota, que criticó su actitud: "Madre mía tía, vas muy subida, bájate un poco". A estas palabras se sumó Violeta, que aprovechó para calificar como choni a la pretendienta: "He estado todos estos días diciéndote que eres una choni, te ofendes y luego en una cita dices que no lo eres. No te entiendo".

María Jesús Ruiz critica la actitud de Roci

María Jesús Ruiz también reprochó a la de Vallecas su comportamiento en plató: "Rocío eres una envidiosa. Estamos viendo que Michelle y David han tenido un momento maravilloso". "Lo tuvo porque no tenía otra, si me hubiese quedado yo a dormir te aseguro que con ella no estaba", respondió la joven.