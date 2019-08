Maestro Joao la lía con un desnudo integral cargado de Photoshop: "No te lo crees ni tú" Ecoteuve.es 13/08/2019 - 13:09 0 Comentarios

Lluvia de críticas al vidente y exconcursante de 'Supervivientes' por su última imagen

Maestro Joao la ha liado estos días en las redes sociales después de publicar una imagen a su cuenta oficial de Instagram en la que aparece completamente desnudo. El vidente intentaba así cumplir con la promesa que le había hecho a Jorge Javier Vázquez de imitarle en una instantánea en la que posaría sin ropa. "Te la debía", le ha dicho al presentador de Telecinco.

De esta forma, el exconcursante de Supervivientes 2018 ha compartido una fotografía en la que presume de cuerpo tras haber perdido 19 kilos en tres meses. "Yo ya leí muchos, ahora que me lo lean a mí", escribió Joao en el texto que acompaña a la imagen aludiendo a la desternillante práctica esotérica que desempeñó en la isla 'leyendo' el futuro en el trasero de sus compañeros.

No obstante, la cosa no ha salido como Maestro Joao esperaba y la situación se le ha venido en su contra. En la mayoría de comentarios, sus seguidores han acusado al vidente de abusar de filtros y Photoshop haciendo que apenas se le reconozca. "No te lo crees ni tú", le ha dicho uno de sus detractores.

Ante la polémica, algunos de sus amigos, como Amor Romeira, o su novio, el concursante de GH17 Pol Badía, han decidido apoyarle. "Me pasaría todo el día leyéndolo", ha escrito en la imagen el que fuera novio de Adara Molinero en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Una vivienda a la que podría entrar el propio Maestro Joao, ya que su nombre es uno de los que más suena para entrar en la séptima edición de GH VIP.