El inesperado revés en una cita cargada de sexo en 'First Dates': "Yo soy multiorgásmica" Ecoteuve.es 13/08/2019 - 10:31

Diego y Mari Trini protagonizaron una cena de lo más divertida en Cuatro

Diego (78 años) perdió a su esposa hace nueve meses y acudió a First Dates a encontrar una nueva pareja. "Me quedé viudo de una mujer estupenda. Era una santa y me dijo que me buscase una pareja porque yo solo no podía estar".

El programa de Cuatro eligió para él a Mari Trini (78). "Los hombres guapos son sosos. Se lo creen y me gustan más los que son 'hombre, hombres'. Me gustan los calvos", comentó la comensal.

Uno de los temas principales sobre los que giró su conversación fue el sexo. "El sexo es necesario", dijo ella. "Obligatorio mientras se pueda. Cuando no puedas, no. Pero si puedes, a tope", apuntó él.



"Yo es que soy multiorgásmica. Ni uno, ni dos, ni tres. Una vez que empiezo...¿Qué quieres que haga? ", añadió más tarde ella, cuando habló mirando a cámara.

Parecía que el sexo, entre otras cosas, les había unido. De hecho, en la decisión final, Diego aseguró ser "sexualmente superpotente. Fuerte". Mari Trini fue la primera en hablar y dijo que sí quería tener una segunda cita. Todo hacía pensar que él también aceptaría pero, de repente, la cita se fue al traste. "No me ha llenado lo suficiente".