Alba Carrillo, tras los rumores de relación con el presentador Santi Burgoa: "Estoy detrás de él"

La modelo manda un mensaje a los futbolistas: "Tengo los mensajes de Instagram ardiendo. No me interesáis"

Alba Carrillo se ha convertido en noticia unos días después de volver de sus vacaciones. La segunda clasificada de Supervivientes 2017 ha sido relacionada con Santi Burgoa. Es por ello que sus compañeros de Ya es mediodía han querido saber que relación mantienen la colaboradora y el periodista.

La modelo ha respondido entre risas a las preguntas de sus compañeros pero no ha querido confirmar ni desmentir nada: "Solamente puedo decir que él es el deseado de Mediaset, todas habéis estado detrás de él. Y como profesional es la bomba", ha empezado diciendo.

Marc Calderó, presentador del programa, ha querido ahondar un poco más en el tema y ha preguntado directamente a Carrillo si mantiene una relación de amor junto a Burgoa. La exsuperviviente ha respondido con segundas: "Tú que eres presentador, si estuviera contigo ¿te gustaría que lo contara?", unas palabras que Isabel Rábago ha considerado una confirmación.

Alba Carrillo desvela que le hablan futbolistas por Instagram

En ese momento, Marta López ha querido comparar a Thibaut Courtois con el que podría ser el nuevo novio de Alba Carrillo y la modelo ha aprovechado para dirigir unas palabras a los que comparten deporte con su exnovio: "Futbolistas no me escribáis, tengo los mensajes de Instagram ardiendo. No me interesáis".