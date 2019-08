La gran bronca de Toñi Moreno a Violeta y Roci en 'MYHYV': "No lo voy a consentir" Ecoteuve.es 19:45 - 12/08/2019 0 Comentarios

La valenciana y la tronista protagonizan una fuerte disputa en el plató y se dedican varios improperios

Zaira tuvo una mañana muy tensa en Mujeres y Hombres y Viceversa. La pretendienta de Marco tuvo que verse las caras con Labrador y además hacer frente a una confidencia sobre una posible relación entre ella y Jonathan Piqueras. Roci quiso defender a su amiga y en ese instante protagonizó una fuerte disputa con Violeta Mangriñan.

"Yo llegué al hotel a las doce de la noche, cené y acompañé a Zaira porque he trabajado mucho en la noche de Madrid", comenzó Roci para esclarecer lo que pasó durante esa noche.

Toñi Moreno manifestó en un tono jovial que no son horas de cenar porque puede indigestarse la comida y la exsuperviviente quiso manifestar su opinión asegurando lo que las chicas hacen durante la noche en Madrid: "Luego lo queman".

La tronista no tardó en contestar los ataques de Violeta: "No, lo quemas tú en 'Supervivientes'. Yo lo quemo en mi cama, en mi intimidad, tú ahí", comentario que hizo entrar en cólera a Mangriñan: "Eres una ridícula y una choni. Tenemos una amiga en común y ya me ha dicho lo que eres".

"Háblale de tu vida. ¿Por qué no le hablas de tu vida?", prosiguió la extronista mientras llamaba poligonera a Roci que contestó rápidamente: "Porque es más interesante la tuya que la vemos todos en la televisión". "Claro, por eso de la tuya no se habla", zanjó la valenciana.

Toñi Moreno critica la actitud de Violeta y Roci

Por último, Toñi Moreno quiso llamar la atención a ambas: "Estaba muy contenta con el rumbo que estaba cogiendo el programa. La próxima vez que haya una falta de respeto le diré a la lo falte que se vaya del programa porque no lo voy a consentir".