Josep Pedrerol: "¿Que no es serio 'El Chiringuito'? Hemos dado las noticias más importantes del año"

"El Chiringuito es un mal necesario para aquellos que nos tienen manía", dice Josep Pedrerol, que regresa esta noche a Mega (00.00) con una nueva temporada del programa líder de la televisión temática en late night. Se fue de vacaciones con un 4,3% de media y con un 6,1% en el caso de Jugones, el programa que presenta en la sobremesa y que, tras años de escalada, ha conseguido alcanzar a su competidor en Cuatro.

¿Qué hace Josep Pedrerol en vacaciones?

Ver poca tele. Estuve en Canarias y luego en Nueva York y Los Ángeles. Allí sí me gusta hacer un festival de zapping para ver cómo venden ellos las historias y cómo lo podemos adaptar nosotros. Aunque he de decir que en España hacemos muy buena televisión.

¿Qué han hecho los espectadores a los que ha dejado huérfanos de 'Chiringuito' durante mes y medio?

Dicen que echarnos de menos, lo cual también es bueno. Hay gente que se ha puesto programas repetidos por las noches (risas).

Acaba de renovar contrato con Atresmedia. ¿Qué le da este grupo?

Hicieron una apuesta muy bestia por el equipo y por mí y estoy muy agradecido a la dirección de la casa. Nosotros hemos devuelto esa confianza que nos dieron en un momento complicado. Apostó primero por Jugones y luego por El Chiringuito después de salir como salimos de la anterior cadena -nos echaron sin pagarnos-. Además, trabajar aquí es una tranquilidad. Nunca presionan. Tenemos una sensación de libertad alucinante, hacemos lo que nos da la gana.

¿Ha tenido ofertas de otros sitios?

Solo tanteos. Pero eso era suficiente para que supieran que no me iba a ir. De aquí no me echan ni con agua caliente. De aquí, a mi retirada espiritual a EEUU.

¿Está más orgulloso de los datos de 'El Chiringuito' o de la carrera de fondo de 'Jugones' hasta alcanzar a Deportes Cuatro?

No sé qué decirte. La verdad es que estamos disfrutando de un gran momento. Jugones ha sido una carrera de fondo muy dura pero lo teníamos claro. Había que seguir con una idea de información y ritmo por encima de todo. Costó, pero contábamos con la confianza de la casa. Ahora, siendo líderes, queremos serlo más, con más y mejor información que nadie.

¿Y 'El Chiringuito'?

Lo de El Chiringuito es un fenómeno social. Llegamos a todas las capas sociales y todas las edades. El Chiringuito es una forma de vivir, somos como de la familia: ven que nos cabreamos, otras veces se cabrean con nosotros... somos un mal necesario para aquellos que nos tienen manía. El Chiringuito ha conseguido sobrevivir a grandes críticas y campañas negativas, que nos han hecho más fuertes.

¿Las mayores críticas le llegan de la audiencia o del mundo del periodismo?

Paso de quienes dan lecciones de lo que está bien o mal en el periodismo. Me aburren. Nosotros hemos sabido qué es lo que venía antes que nadie y nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y al público joven. Algunos dicen que no es serio El Chiringuito. ¿Cómo que no es serio? Las noticias más importantes del año las hemos dado nosotros y eso es nuestro orgullo. Además, hacemos un programa divertido y no miramos a los demás, ¿qué más queremos? Nunca tenemos que perder la cercanía con el público. No nos creemos nada y no damos lecciones de nada. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos y somos insaciables. Siempre queremos más.

¿Hay gente a la que da rabia que sea ustedes los que den exclusivas?

Supongo que les cuesta reconocerlo. Nos dicen que somos un debate de bufanda... ¡Si lo peor de todo es esconder la bufanda! Nosotros dejamos que saque la bufanda quien quiera. Esconderla es peor. Siempre pido que la gente se muestre como es. Además, al margen del debate, la clave de que un programa funcione está en la información y El Chiringuito tiene la mejor redacción: gente joven que da más exclusivas que nadie. Periodistas espectaculares que luchan por tener información. No nos acomodamos nunca y siempre queremos más. Ponemos mucha pasión, para bien o para mal, porque también nos equivocamos.

¿Cómo es usted como jefe?

Insoportable, supongo. Yo siempre digo que no podemos salir a empatar el partido. Si nos va bien, nos tiene que ir mejor. Siempre quiero más y los resultados acompañan, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero sí, tengo un punto de histerismo. No puedo con la dejadez ni la vagancia. No puede haber vagos trabajando conmigo y no los hay.

¿Qué colaborador le da más problemas en directo y con quién se siente más 'seguro'?

Es que nunca sabes cómo llega cada uno, porque depende del día que han tenido. No sabes si ha discutido en casa, en el trabajo o si el coche le ha dejado tirado... Nunca sé con quién me voy a encontrar.

A los colaboradores nunca les cuento el programa. Hay una escaleta, pero eso lo tiene la redacción, pero ellos no lo saben. El programa no tiene guión, porque si lo hubiera se perdería la frescura, y eso es lo más importante. Cada tertuliano hace lo que quiere. Luego siempre hay alguno más explosivo, como el Loco Gatti, que a veces se me pierde... pero es un tío entrañable.



¿Hay algún colaborador de política o corazón que le gustaría tener en 'El Chiringuito'?

A veces se me han ofrecido ese tiempo de tertulianos pero la base de esto es que sepan de lo que hablan. No me vale alguien simpático o con chispa brillante. Quiero que me cuente qué sabe del Madrid, del Barça o qué se siente en un vestuario antes de una final...

Siempre puede llevar a Ferreras, que de deportes sí sabe.

Ferreras es la asignatura pendiente. Hay que presionarlo para que vaya al Chiringuito (risas).

Ha prometido dos fichajes. ¿Alguna pista más?

Son dos galácticos de verdad.



¿Del fútbol o del periodismo deportivo?

Del fútbol. Dos fichajes galácticos. No es Beckham ni Figo. Pero son dos galácticos.

¿Qué piensa cuando el Madrid pierde y ve que 'El Chiringuito' arrasa en audiencia en Cataluña? Un día llegó a ganar a 'GH'...

Es lógico, la gente quiere vernos las caras (risas). Ahora tenemos el canal de Youtube, donde hemos llegado a tener 2 millones de visualizaciones comentando los partidos solo con nuestras caras. Es alucinante.

¿Siguen sin creerle cuando dice que es del Barça?

Siguen sin creerme (risas). No sé qué hacer. Tendré que decirlo más, pero no hay manera.

¿Sabe si Cristiano Ronaldo les ve desde Italia?

De vez en cuando. Edu Aquirre está en contacto con él y dice que nos ve. Y yo creo que, incluso, nos echa de menos.

¿Cómo ve la Liga?

Lo que ocurra con Neymar va a marcar mucho [este lunes dijo en Jugones que estaba más cerca del Barça]. Y a ver qué Neymar vuelve: el que se fue del Barça o el que fracasó en París. Es una apuesta muy arriesgada. El Atlético es el equipo que más ilusiona en España. Ha hecho una revolución y tiene muy buena pinta.

¿Partidos el fin de semana o también viernes y lunes? ¿En qué va a quedar la polémica del calendario?

El negocio del fútbol suele estar por encima del aficionado y son las cadenas de pago las que mandan. Yo creo que si pensaran en la gente, serían sábado y domingo. Y si piensan en el negocio, serán los viernes y también, quizá, el lunes.