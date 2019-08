El 'troleo' de Wismichu y AuronPlay a Omar Montes tras su cutre debut como 'influencer': "Es la antinfluencia" Ecoteuve.es 12/08/2019 - 14:29 0 Comentarios

El ganador de 'Supervivientes 2019', viral en redes al intentar promocionar una marca

Omar Montes sigue acaparando el foco mediático pocas semanas después de alzarse con la victoria en Supervivientes 2019. Tras su polémica presencia en Cantora para el cumpleaños de Isabel Pantoja, el cantante se ha vuelto viral en redes sociales después de su fallido intento de convertirse en influencer.

A través de sus historias de Instagram, Montes se dispuso a promocionar una tienda online de una forma peculiar. Lejos de desprender espontaneidad, Omar optó por dirigirse a sus seguidores leyendo íntegramente el 'briefing' (informe) que le entregó la compañía en un texto que quizá tenía que haber memorizado para que pareciera más natural.

Y aunque el 'anuncio' es de lo más desastroso, finalmente ha conseguido una gran notoriedad convirtiéndose en viral en redes sociales. Tanto es así que durante el fin de semana, algunos youtubers como Auronplay o Wismichu se hicieron eco de las imágenes troleando al 'superviviente': "No puedo parar de ver las historias, es que de verdad, es increíble. Es la antinfluencia", aseguró el segundo.

Las bromas de Wismichu y AuronPlay llegaron hasta Omar Montes, que no dudó en responderles a través de nuevos vídeos en sus perfiles. "Oye Wismichu, ¿me estás troleando? Si yo soy un influencer de puta madre, que he estudiado y to", dijo irónico el reguetonero, que no ha dudado en sumarse a los chascarrillos sobre su fallido debut.