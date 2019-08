La desafortunada broma de Torito a Karina al promocionar su gira de 2020: "No te mueras antes, ¿eh?" Ecoteuve.es 12/08/2019 - 13:04 0 Comentarios

El reportero de Telecinco soltó un inoportuno comentario a la cantante

Sandra Barneda recibió este domingo a Karina en el plató de Viva la vida para promocionar su vuelta a los escenarios después del lanzamiento de su próximo disco que tendrá lugar en el mes de octubre. "Tiene temas remix de mis éxitos anteriores y dos temas nuevos con un ritmo muy moderno que se llama kizomba", anunció la cantante para sorpresa de los colaboradores.

La presentadora sustituta de Emma García durante sus vacaciones de verano y la artista repasaron algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. Sin embargo, lo más comentado de la entrevista llegó cuando entró en escena Torito, el reportero más irreverente del programa de Telecinco.

Lea también: Un colaborador de 'Viva la vida' provoca el enfado a Sandra Barneda: "No estás autorizado"

Poco antes de ser despedida, Karina recordó que el arranque de la gira de conciertos comenzará en 2020. Fue entonces cuando Torito soltó un comentario que dejó sin palabras a la invitada: "¿2020? Pues no te mueras antes, ¿eh?", aseguró mientras Barneda le pedía que no fuera "animal".

La gran bronca de Ylenia y José Antonio Avilés

José Antonio Avilés, uno de los colaboradores del programa, se ha convertido en protagonista de Viva la vida por las broncas que ha protagonizado. El último momento de tensión se ha vivido este domingo, 10 de agosto, con un brusco cara a cara con Ylenia.

Lea también: José Antonio Avilés, el colaborador que tiene en contra a todos los tertulianos de 'Viva la vida'

La de Benidorm le hizo un reproche durante el programa y se enfadó después porque había espectadores que en Twitter estaban arremetiendo contra ella por ser demasiado duro con Avilés. "Me duele que digan que le hacemos bullying porque es mentira", comentó entre lágrimas. "Yo no siento que me hagáis bullying".