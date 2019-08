Brutal enfrentamiento de Ylenia con José Antonio Avilés: "No te hacemos bullying; eres insoportable" Ecoteuve.es 12/08/2019 - 9:37 0 Comentarios

La guerra estalla en el plató de 'Viva la vida' con una dura pelea entre los colaboradores

Viva a vida vivió este domingo un enfrentamiento bastante duro entre Ylenia y José Antonio Avilés, uno de los últimos fichajes del programa que más está dando que hablar en las semanas de verano.

Ylenia se quejó varias veces de su compañero porque entendía que no dejaba intervenir al resto de tertulianos. En una ocasión, la joven comenzó a hablar por encima de él y esto provocó que el colaborador se marchase enfadado.

Pero lo más duro estaba por llegar. Durante una entrevista a Mahi Masegosa, Avilés preguntó por unas supuestas operaciones estéticas e Ylenia estalló. "Siempre se pregunta a las mujeres". La tensión fue tal que Ylenia abandonó el plató.

Ylenia a José Antonio Avilés: "No te hacemos bullying, eres insoportable"

Poco después regresó muy enfadada con los supuestos tuits que le estaban llegando. "Me ha parecido feo que le preguntase a Mahi si se va a operar y yo le he lanzado la misma pregunta. El que me ha dicho que soy una operada y una acomplejada es él. Que la gente no diga que estamos haciendo bullying a él porque este chico es insoportable. Insoportable. ¡Pide perdón!", gritó Ylenia.



"Yo te pido disculpas si hay algo que no te ha gustado", respondió Avilés, que intentaba explicarse y acercar posturas con su compañera. "¡Esas disculpas no son sinceras!", insistía ella. José Antonio lo volvió a intentar. "Lo que diga la gente desde casa me da igual. Yo quiero a todos mis compañeros. Me siento querido por todos y no considero que me hagan bullying".