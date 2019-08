José Antonio Avilés, el colaborador que tiene en contra a todos los tertulianos de 'Viva la vida' Ecoteuve.es 11/08/2019 - 18:01 0 Comentarios

El nuevo fichaje del programa se ha hecho un hueco a pesar de unas primeras semanas convulsas

Se ha llevado broncas de Emma García, Sandra Barneda y el resto de sus compañeros de programa

José Antonio Avilés ha tenido la 'habilidad' de sacar de quicio a los colaboradores de Viva la vida. El nuevo tertuliano del programa de Telecinco se ha hecho un hueco en las últimas semanas a golpe de no dejar indiferente a sus compañeros. Tampoco a la audiencia, que tiene opiniones divididas sobre el nuevo rostro del espacio de Telecinco.

"La gente me da mucha caña en redes. Tengo muchos haters, muy poca gente apoya mi presencia en este programa en redes sociales", admitió el domingo pasado, cuando José Antonio acabó tatuándose 'Viva la vida' en el brazo por petición popular. "La audiencia es soberana y yo lo acato", dijo.

Las presentadoras de Viva la vida han tenido varios encontronazos con el colaborador. En sus primeros días, Emma García tuvo que intervenir y llamarle al orden porque el resto se quejaba de sus continuas interrupciones. "José Antonio es muy joven comparado con todos nosotros, y es verdad que tiene esa pasión, esas ganas de hablar y a veces no controla y satura", dijo la presentadora. "Te decimos que lo haces muy bien, tienes un futuro muy prometedor, pero tienes que controlarte porque somos muchos aquí todos queremos hablar y yo no puedo organizar", le dijo a José Antonio, que ese día acabó llorando.

El fin de semana pasado, Sandra Barneda estalló contra él por un comentario que hizo al hilo de las últimas polémicas de Las Campos. Asimismo, Avilés también ha enfadado a sus compañeros Kike Calleja, Isabel Rábago, Suso, Las Campos... o Violeta, que le llamó "metemierda".

El último momento de tensión se ha vivido este domingo, 10 de agosto, con un brusco cara a cara con Ylenia. La de Benidorm le hizo un reproche durante el programa y se enfadó después porque había espectadores que en Twitter estaban arremetiendo contra ella por ser demasiado duro con Avilés. "Me duele que digan que le hacemos bullying porque es mentira", comentó entre lágrimas. "Yo no siento que me hagáis bullying".

Pero, ¿de dónde viene José Antoni Avilés? El joven lleva varias semanas en Viva la vida y también colabora en la revista Semana. Si se echa un vistazo a Youtube, aparecen varios vídeos de él presentando un programa de corazón en PTV Córdoba, el canal de su ciudad.

Youtube Video

En los últimos tiempos se le ha podido ver, puntualmente, en otros programas, como Espejo público. Hace unos meses estuvo en plató, con Susanna Griso, para hablar de la entrevista que había hecho al padre de Julen, el niño fallecido tras caer a un pozo. "Fue una entrevista muy dura, pensé que no iba a ser capaz de hacerla", dijo a Griso.

Avilés también habló recientemente en Socialité hablando de una entrevista que le concedió Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia. Además, en 2016, el joven apareció en Sálvame dando unas declaraciones sobre Toño Sanchís que, supuestamente y según su testimonio, había contactado con él para intentar que le defendiera en los platós de televisión y "reemplazar a Olvido Hormigos", que solía hacer esa labor cuando era entrevistada.