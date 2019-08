Malena Gracia ficha por una serie en EEUU y lanza un 'zasca' a Sonia Monroy Ecoteuve.es 11/08/2019 - 12:06 0 Comentarios

"Yo sí voy a trabajar de verdad", comentó la artista en 'Viva la vida' (Telecinco)

Malena Gracia reapareció este sábado en televisión. La artista acudió invitada a Viva la vida para repasar su trayectoria profesional y también para hablar de su vida personal, en buena parte desconocida.

Malena Gracia aprovechó para anunciar una noticia: pronto viajará a EEUU para grabar una serie de televisión. "He hecho un casting muy importante y me ha elegido una empresa muy importante para hacer una serie".

Diego Arrabal bromeó diciendo que seguía los pasos de Sonia Monroy, un comentario que no gustó demasiado a Malena Gracia.

"No, yo sí voy a trabajar de verdad. De ella no he visto nada pero mi serie sí la vais a ver. Empezamos a rodar en febrero", explicó la cantante.