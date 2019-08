La pulla de María Teresa Campos a 'Sálvame' que ha enfadado a Mila Ximénez Ecoteuve.es 10/08/2019 - 11:33 0 Comentarios

"A ver si se nota el cariño porque mis hijas y yo no hemos hecho más que trabajar"

La relación de Sálvame con Las Campos (y viceversa) no atraviesa su mejor momento. Terelu y Carmen Borrego llevan tiempo enfrentadas al programa y ahora ha sido María Teresa Campos la que ha lanzado un zasca al espacio de Mediaset.

Sálvame habló con ella para preguntarle sobre su relación con Bigote Arrocet. La presentadora negó por teléfono que hubieran puesto fin a su relación y, sobre todo, que él la hubiera dejado.

La presentadora calificó de "machistas" los comentarios de su supuesta ruptura "porque nunca pensáis que he podido ser yo la que se ha largado. Siempre es él quien me deja a mí".

"No puede todo el mundo inventarse lo que le dé la gana, y cada día una cosa", se quejó María Teresa Campos, sobre los continuos rumores en el programa. "Hay que respetar, porque somos compañeros todos". En ese momento, el redactor le trasmitió el "cariño" de Sálvame a Terelu y María Teresa Campos no lo dudó: "A ver si se nota el cariño porque mis hijas y yo no hemos hecho más que trabajar".

Mila Ximénez contesta muy enfadada

Tras escuchar las declaraciones de María Teresa Campos, Mila Ximénez mostró su enfado. "Mira que intento no contestar pero me lo pones complicadito. Nosotros tendimos puentes a Terelu y tu otra hija sigue dándole leches a este programa. ¡Vamos a respetarnos todos! Ellas y nosotros ¡Todos!"