'Sálvame' desvela el parraque de Lydia Lozano en camerinos tras su pelea con Ania Iglesias: "¡Que no cobre!" Ecoteuve.es 9/08/2019 - 20:07 0 Comentarios

La tertuliana de Telecinco perdió los nervios por el estilismo que le fue asignado

Sálvame ha decidido estirar este viernes el gran conflicto que vivieron este jueves Lydia Lozano y Ania Iglesias por el estilismo que tenía que llevar la canaria durante el especial del programa dedicado a Marbella. El espacio de Telecinco ha desvelado ahora unas imágenes inéditas del parraque que vivió en camerinos la tertuliana antes de entrar a plató.

"Llevas una talla 44 y no aceptas tu físico", le dijo Ania a Lydia en el comentario que hizo que la colaboradora explotara. Lozano entró en brote contra la exgranhermana y abandonó el plató mientras todos sus compañeros salían a defenderla. El origen de la discusión era el vestido que Iglesias había elegido para la canaria en su intento de meterse en la piel de Gunilla. Este, según desveló Sálvame este viernes, no llegó hasta el último minuto.

A lo largo de la semana, Ania le fue haciendo propuestas a Lydia que fue desechando una a una, ya que no es lo que había pedido la dirección del programa. Así las cosas, el vestido definitivo llegó sólo 30 minutos antes de que la emisión diera comienzo, lo que puso de los nervios a la tertuliana.

En unas imágenes captadas con cámara oculta, se puede ver a Lydia Lozano maquillada y peinada explotando contra Ania por su "poca profesionalidad": "¡Voy a ir hecha un adefesio porque no se puede probar un traje a un minuto del programa!", gritó mientras rompía a llorar. Mientras tanto, un compañero de redacción trataba de tranquilizarla.

"No me calmes, no la quiero ni ver, es una falta de profesionalidad... ¿Qué necesidad tenemos de hacer esto? Ya voy a estar cabreada toda la tarde ¡Que no cobre! ¡Que no cobre", repitió entre lágrimas.