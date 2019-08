Joaquín Prat denuncia a una web que utiliza su imagen para la inversión en Bitcoins: "Es una burda estafa" Ecoteuve.es 9/08/2019 - 17:40 0 Comentarios

Joaquín Prat ha interrumpido este viernes la emisión de El programa de verano para lanzar a la audiencia de Telecinco una importante advertencia. El periodista ha denunciado públicamente que una página web incita a invertir en Bitcoins utilizando su imagen como reclamo. El presentador ha avanzado ya que ha decidido emprender acciones legales contra esta empresa.

"Un periodista nunca debe pretender ser el protagonista de la noticia, pero a veces lo es. Ana Rosa contó hace unos meses que ella misma había sido utilizada como reclamo en un producto de adelgazamiento que no era más que una estafa y habían utilizado su imagen de manera fraudulenta. Ahora me ha tocado a mí y en parte a Patricia Pardo", ha empezado diciendo ante las cámaras de Mediaset.

"Hace unos días me llaman amigos: 'Oye, ¿es verdad que tú has invertido en Bitcoins?' Yo jamás he invertido en Bitcoins. No invierto ni en Bolsa. No invierto. A través de Facebook, una serie de páginas webs falsean la realidad y me utilizan a mí como reclamo para que ustedes utilicen un programa que opera con Bitcoins, concretamente las Bitcoins code, y se hagan ricos", siguió relatando.

Joaquín Prat denuncia a la web por "burda estafa"

Joaquí Prat siguió explicando que la web asegura que el presentador dio una entrevista en El Hormiguero para hablar de su experiencia como usuario de esta plataforma: "Es todo como bastante burdo y es bastante evidente que es falso y que todo es una tomadura de pelo porque se supone que después de esa entrevista llaman desde los bancos para alertarles de que esto... Es todo un auténtico despropósito", aseguró el periodista.

"Los despropósitos hay que atajarlos y a todas estas webs y a todos estos que están mandando esta publicidad falsa y engañosa, estáis denunciados. Desde ayer mismo estáis denunciados. Quería alertarles sobre esta publicidad engañosa, que no es más que una burda estafa", ha sentenciado el presentador antes de seguir con el transcurso del programa.