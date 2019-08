Decepción con el "invitado especial" que invadió los 'late nights' de América: era Will Ferrell Ecoteuve.es 9/08/2019 - 14:59 0 Comentarios

Los espectadores esperaban el anuncio del nuevo disco de Adele o Rihanna

Misterio resuelto. Ni Adele, ni Rihanna, ni Taylor Swift, ni ninguna otra cantante apareció esta madrugada en la televisión estadounidense para anunciar su nuevo trabajo discográfico. El "invitado especial" que acaparó todos los late nights de la parrilla americana era Will Ferrell, que volvió a vestirse de uno de sus personajes más famosos: Ron Burgundy.

El actor salió caracterizado como el protagonista de El reportero: la leyenda de Ron Burgundy y su secuela, Los amos de la noticia. Y todo ello, con un sólo propósito: promocionar la segunda temporada de su podcast The Ron Burgundy Podcast.

El espacio radiofónico empieza esta semana con una entrevista a la senadora Kamala Harris, aspirante a la candidatura presidencial de los demócratas. Así pues, en su tournée por los programas más exitosos de la tele americana, Ferrell realizó un pequeño monólogo además de ser entrevistado por sus presentadores siempre metido en la piel de su personaje.

Ni Rihanna ni Adele, el "special guest" sorpresa de los late nights americanos era Will Ferrell. ???? https://t.co/Q3qbY1cUxq — NÁCHO (@nachoavilac) August 9, 2019

So did we all think this US mystery guest was Adele or Rihanna announcing a new album and it was actually Will Ferrell ? ???? I'm so confused? Anyone help me out.. #MysteryGuest #Rihanna #adele #willferrell #tvtakeover — Rebecca (@rebecca_rose442) August 9, 2019

So you're telling me the multi late night show blitz mystery guest that we all thought was either Rihanna or Adele or Kate or Harry-was Will Ferrell dresses as anchor man? pic.twitter.com/KPNCmeNVcJ — ?Coco? (@AllTheLoveCoco) August 9, 2019

Will Ferrell was the surprise talk show guest and not Rihanna or Adele pic.twitter.com/upJ7bHWe1T — ???????????? (@irldom) August 9, 2019

it's wild that everyone believed that Rihanna or Adele would announce an album on August 8 with the "late night takeover"... but it ended up just being Will Ferrell ???? — Cory | Lover 8.23.19 ???????? (@CalmDownCory) August 9, 2019

What an anti climax, how are they gonna hype me for new Adele/Rihanna & then give us Will Ferrell ???? https://t.co/O3FavgguQV — Dane (@danejustinleaa) August 9, 2019

