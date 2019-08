Le hace la cobra en 'First Dates' tras enterarse de lo que tiene tatuado en la nalga: "¿Cómo te acuestas con él?" Ecoteuve.es 11:05 - 9/08/2019 0 Comentarios

Susana finiquitó la cita cuando Josué intentó plantarle un beso al final de la noche

Susana visitó este jueves First Dates en busca del amor. La dependienta le confesó a Carlos Sobera que "tengo mucho genio, soy súper impulsiva, hablo por los codos y aguantarme es complicado".

"Todavía estoy soltera porque soy un caballo indomable, los hombres se acercan a mí y en cuanto ven la movida, se van porque piensan que soy complicada de narices", expresó la catalana cuando el presentador del programa le preguntó por sus relaciones anteriores.

Josué fue el compañero de cita de la joven. El cocinero también se definió cuando entro al restaurante: "Me considero original porque soy yo mismo, no intento copiar a nadie".

Más tarde, Susana quiso hablar de su ciudad, de la que se siente muy orgullosa: "Yo soy de Badalona. Me tatuaría en el culo made in Badalona. Siento orgullo cuando Jorge Javier dice en la televisión que es de Badalona, se me ponen los bellos de punta".

El chico no pensaba lo mismo, aunque no se lo dijo a la cara. "Yo creo que Badalona es lo peor. No me gusta nada ese barrio pero si a ella le gusta...". Lo que sí le contó es que tiene la cara de un amigo tatuada en la nalga. "Perdí una apuesta".

"Hay que ser friki para dejarse tatuar en el culo la cara de un colega con el perro encima. ¿Cómo te acuestas con un tío que tiene la cara de un amigo en el culo?", relató Susana cuando estaba en el confesionario.

La cobra de Susana a Josué detonante en el final de la cita

Al final de la cita, ambos se dirigieron a la salida del restaurante para despedirse de los camareros. Fue en ese momento cuando el barcelonés se lanzó y fue a darle un beso a Susana. No obstante, la de Badalona le hizo la cobra, algo que no sentó muy bien a Josué.

"Iba a tener una segunda cita con Susana, pero después de 'la cobra', me ha echado para atrás y no la voy a tener", manifestó el cocinero una vez finalizada la cita. Susana tampoco quiso tener un segundo encuentro con Josué: "Yo tampoco la tendría porque si no, desde el primer momento, me habría dejado llevar".