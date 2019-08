Lydia Lozano rompe a llorar tras un comentario de Ania Iglesias ('GH') sobre su físico: "Eres mala" Ecoteuve.es 8/08/2019 - 19:28 0 Comentarios

La tertuliana explota en directo contra la estilista de 'Sálvame Marbella'

La modelo desveló la talla que lleva la colaboradora de Telecinco

Telecinco ha emitido este jueves Sálvame Marbella... y tal y tal, una entrega especial del programa vespertino de la cadena que ha destripado la Marbella de los años 90 gobernada por Jesús Gil. Para ello, el espacio ha disfrazado a sus tertulianos de algunos de los personajes más míticos de aquella época como el Rey Fahd o Kimera, entre otros.

Y como era de esperar, esta celebración no ha estado exenta de drama. Y es que Lydia Lozano, a la que ha tocado interpretar a Gunilla von Bismarck, ha vivido un momento de gran tensión con Ania Iglesias, exconcursante de GH1, a la que el programa ha fichado como estilista para confeccionar los estilismos de la tarde de los colaboradores.

Lea también: Ania Iglesias, 18 años después del gran éxito de GH: "La subida es muy bonita pero la caída es jodida y se sufre en soledad"

Todo comenzó después de que Ania asegurara que Lydia Lozano la había hecho llorar al quejarse de la ropa que esta había elegido para ella. Según la modelo, la tertuliana se negó ante todas las propuestas que esta le iba haciendo y llegó a decir que sus estilismos eran "una mierda".

"La falta de profesionalidad de Ania es tremenda, ahora dice que la he tratado mal ¡Qué fuerte!", se quejó Lydia Lozano antes de que Iglesias soltara un comentario sobre ella que terminó haciendo que explotara. "No aceptas tu físico", le espetó en varias ocasiones hasta que la canaria rompió a llorar. "Eres mala. ¿Ves cómo es mala? Yo sí que podría ser mala ahora y no lo voy a ser ¿Cómo precisamente ella habla de eso? ¡Qué mala es!", afirmó abandonando temporalmente el plató mientras sus compañeros salían a defenderla.