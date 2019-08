Telecinco se cuela en Antena 3 por un concursante de '¡Boom!' que dejó atónito a Juanra Bonet Ecoteuve.es 20:00 - 8/08/2019 0 Comentarios

El presentador hizo alusión a la rivalidad entre las dos cadenas líderes en España

Las arqueras de Babia fue el grupo que logró ganar este miércoles a sus contrincantes y por ende luchó por llevarse el bote final de ¡Boom!. No obstante, no corrieron la misma suerte que Los Lobos, ya que no acertaron todas las preguntas. Los concursantes cometieron un fallo garrafal que el propio presentador, Juanra Bonet tuvo que comentar una vez pasada la jugada.

El catalán preguntó a Las arqueras de Babia: "¿En qué canal de televisión se emitió por primera vez en España La ruleta de la fortuna?". Rápidamente, uno de los integrantes del equipo, respondió: "Telecinco".

Lea también: El sorprendente parentesco entre 'Los Dalton' y un recordado ganador del bote de '¡Boom!'

La rivalidad entre Telecinco y Antena 3

Sin embargo la respuesta no era la correcta. La primera cadena en emitir el programa que ahora conduce Jorge Fernández fue en Antena 3 con Mayra Gómez Kemp al mando. En 1993, tres años después de su primera emisión pasó a Telecinco, donde duró cuatro años. Por último, en 2006 regresó a la cadena de Atresmedia.

Juanra Bonet les manifestó su asombro ya que la rivalidad que tienen Telecinco y Antena 3 hace que no se hagan publicidad ni se hablen la una de la otra. Asimismo, el presentador les preguntó atónito: "¿Pero cómo vamos a poner aquí una respuesta de allí?", afirmó ante las risas de los concursantes.