Nagore explota contra Fabio por su excesivo control sobre Violeta: "Tu actitud es nefasta" Ecoteuve.es 19:00 - 8/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora y el exsuperviviente discuten sobre la relación que mantiene con la valenciana

La relación que comenzaron Violeta y Fabio en la última edición de Supervivientes ha sido analizada con lupa en los diferentes platós de televisión. Ahora, Nagore Robles se ha sumado en Mujeres y Hombres y Viceversa alegando que no es normal el control que el italiano quiere ejercer sobre la valenciana.

"Una cosa no justifica que quieras que te haga una videollamada para intentar controlar si está sola o acompañada. Ese control no es sano", comenzaba la opinionista al no estar de acuerdo con las actitudes de Colloricchio.

La respuesta del exsuperviviente no se ha hecho esperar:"Con o sin videollamada, si uno quiere hacer algo lo hace. Si uno es fiel es fiel y si no lo es, no lo es. Estamos en el inicio de una relación que es muy agitada. Yo le mandé un mensaje por la noche, ella se durmió y no me contestó en toda la noche". Además ha añadido: "Es nuestra relación, no estoy contigo", le dijo despreciando sus palabras.

"Vuestra relación la habéis expuesto en televisión y tengo todo el derecho a opinar. Y desde luego, opino que tu actitud es nefasta. Me parece fatal que quieras tener ese control sobre ella basado en que 'estamos empezando'", ha expresado Robles con cierta molestia.

Fabio revela que Violeta también es celosa

De nuevo, Fabio ha querido escusar su actitud ante los ataques de Nagore: "Violeta no se puede controlar, solamente le aviso de cuando me siento mal. Si a ella le gusta está conmigo y si no le gusta estamos separados. Nadie le obliga a nada".

"Ella también es celosa conmigo. Ha salido esto en televisión pero tú no sabes lo que no sale", ha proseguido el italiano. La respuesta de Violeta ha sido inmediata: "Yo también soy celosa pero no a ese nivel"