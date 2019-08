El desnudo integral de Alba Carrillo: "Prometí foto en bikini pero no me lo he traído" Ecoteuve.es 8/08/2019 - 15:37 0 Comentarios

La colaboradora se jugó un posado en 'Ya es mediodía', el programa donde colabora

Alba Carrillo lo ha hecho. La colaboradora se ha sumado a la moda de posar desnuda en Instagram con un sugerente posado en el cuarto de baño que ha revolucionado a todos sus seguidores.

La colaboradora de Ya es mediodía ha dejado fotografiarse sin ropa pero cuidadosamente tapada con el brazo para que no se le viera más de la cuenta. No obstante, la instantánea es de lo más sugerente.



El desnudo de Alba Carrillo obedece a una apuesta que hizo en el programa de Telecinco. Cuando vio una foto de Sandra Gago, la futura mujer de Feliciano López, su ex, dijo que ella también iba a subir a las redes una foto suya en bikini. Sin embargo, lo ha hecho completamente desnuda.



"Prometí foto en bikini pero no me lo he traído", ha escrito Alba Carrillo en Instagram junto a una foto que acumula miles de 'likes' desde el momento en que la colgó.