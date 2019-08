Se mofan de Marina Jade ('OT') lanzando un rumor: ¿Trabaja de dependienta en Belros?

Marina Jade, concursante de Operación Triunfo 2017, se ha convertido otra vez en protagonista involuntaria de una nueva polémica en redes sociales. En esta ocasión, la sevillana ha sido víctima de una broma organizada por un grupo de seguidores del talent musical de TVE, que han expandido el rumor de que la cantante trabaja actualmente en Belros tras no terminar de calar en el mundo de la música.

A lo largo de los últimos días, muchos usuarios de la red social del pájaro azul han afirmado que Marina ha decidido dar un paso atrás en su carrera como cantante para comenzar a buscarse la vida en otro tipo de empleos.

Así pues, varios han asegurado que la han visto trabajando como dependienta de la famosa tienda de golosinas y han difundido varias montajes con la joven para intentar demostrarlo.

Lea también: El enfado de Marina y Juan Antonio ('OT 2017') con Los Javis por mofarse de Thalía en una promo de 'Paquita Salas': "No se comía una mierda"

Esta corriente de mensajes ha provocado dos tipos de reacciones por parte de los fans de la andaluza: unos se han creído la broma, defendiendo su capacidad de lucha, y otros han criticado esta mofa generalizada sobre la poca repercusión que ha tenido Marina como artista (en comparación con algunos de sus compañeros de edición).

La broma ha llegado a oídos de la propia Marina Jade, que ha decidido demostrar su gran sentido del humor sumándose a los chascarrillos de sus detractores: "Esto es hoy. ¡Menos mal que los de Belros me han dado el día libre!", ha tuiteado la sevillana haciéndose eco del misterioso evento que preparan para esta madrugada todos los late nights de la televisión estadounidense con una famosa cantante.

Esto es hoy, menos mal que los de Belros me han dado el día libre !!!!!!! https://t.co/W9ltEDQhrJ

Primero con Thalía por trabajar en Mediamarkt, ahora con Marina por buscarse también un trabajo ... no seréis vosotros un poco clasistas y mongolos.

Yo: Pobre marine, no voy a retuitear más tuits de burla hacia ella *Aparecen tuits de marine en belros* yo: pic.twitter.com/V7Wu06PXae

Lo que estáis haciendo con Marina me parece repugnante. Los mismos que os descojonabais de Thalía por trabajar en un medía markt y tratáis de humillar a Marina y os reís xq esté Belros pedís luego respeto para otros. Sois un mojon de personas. Pd: luego no vayáis de antibullying

el grupito de bullies de marina podríais parar ya no? ella no os ha hecho absolutamente nada,entiendo que os caiga mal por lo que sea,ok pero es que estáis todo el rato con que marine a gran hermane y poniendo fotos suyas editadas en el puto belros es que???? +

¿La gente que se burla de que Marina Jade esté trabajando en un Belros? Ya me jodería ser tan clasista y hacer hate a una chica con talento y que ha dado visibilidad de la lucha LGTB dentro y fuera de OT.

Nosotros viendo como Marine intenta mentir sobre el "rumor" (según ella) de que no ha trabajado en el Belros pic.twitter.com/uyy9Vhha3l

ME ESTOY RIENDO FUERTE pic.twitter.com/qvLIRR1zip

Este tipo de burlas con algún concursante de OT no es nueva. Hace unos meses, los haters de Thalía Garrido expandieron el rumor de que la joven había comenzado a trabajar como dependienta de Media Markt. Así pues, muchos se mofaron de la supuesta reacción que tendría la artista a la hora de vender "como churros" los discos de algunos de sus compañeros.

La propia Marina fue la encargada de desmentir esta información respondiendo directamente a la pregunta de una de sus seguidoras. "Nada de lo que se ha dicho en redes es real. Ella está formándose y creando cositas, nada más", afirmó sobre su compañera, que lleva desaparecida desde hace muchos meses del foco mediático.

Esta es mi conversación con Marina sobre Thalía. 1. Muy fuerte que me haya respondido, aunque también normal, porque la he petado un poco jajaja 2. Todo lo del Media Markt y cualquier cosa que hayáis visto de Thalía en redes es mentira. No ha dejado la música. ¡Me alegro tanto! pic.twitter.com/XD7BGioKDk