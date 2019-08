Beatriz Rico acusa a 'Cuore' de afearla en una foto: su cara a cara en 'Espejo público' con el director de la revista

Beatriz Rico ha acusado a la revista Cuore de manipular una foto que publicó de ella cuando posó para un estreno. La actriz ha entrado en directo en Espejo público y ha podido hablar con el director de la revista, que se ha defendido.

"Han manipulado la foto. Parece que peso unos 30 kilos y estoy sucia. El escote, las botas, las arrugas de la camiseta... Si hubiera aparecido así, todo el mundo lo hubiera comentado y no ha ocurrido", ha dicho Rico, que también se ha mostrado molesta por los comentarios a pie de foto. "Se meten con las mujeres, ponen comentarios ofensivos".

A la izquierda, foto del estreno. A la derecha foto del mismo estreno con comentarios ofensivos de la "revista" @cuore . Manipuláis las fotos, verdad? Ah! Hacía "un siglo" que no me veías porque trato de no ir a los photocalls dónde estáis vosotros. Qué triste vivir de esto. pic.twitter.com/6BfsFUejSo