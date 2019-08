Desvela en 'First Dates' su práctica sexual más exitosa: "Me dicen que lo hago bien, aunque tengo mis errores" Ecoteuve.es 8/08/2019 - 11:10 0 Comentarios

Una joven comenta en el programa algunas de sus experiencias en la cama

A Isabel le gustaba Laso, a pesar de las rastas, por su aspecto "vikingo" y por la libertad sexual que desprendía. La joven valoraba de su cita en First Dates que estuviera abierto a probar cosas nuevas, como ella.

"Yo he empezado hace poco", decía la joven, "pero ha sido como abrir el mundo y decir '¡quiero más!". "Hay cosas que no sabía y me gusta mucho descubrir, leer e informarme", añadió.



"Me gusta dejarme llevar y que la otra persona también se deje llevar. Hay que compartir y experimentar", prosiguió la joven, que dio algunos detalles de su actividad sexual. "Me dicen que la como bien, aunque tengo mis errores", comentó. "Las chicas me gustan mucho porque es todo más suave y sensual".

"Yo he experimentado mucho. Si no, me aburro", reconoció Laso, que le contó que había hecho tríos. "Yo también, con una chica y un chico", apuntó Isabel.

Ambos aceptaron una nueva cita. "Me ha parecido un tío muy interesante, eres muy bueno y me encantan tus ojos".