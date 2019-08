Jordi Cruz responde a los 'ofendiditos' de 'Masterchef': "Creen que el pollo del 'súper' ha nacido desangrado y cortado" Ecoteuve.es 8/08/2019 - 10:29 2 Comentarios

El programa vuelve en otoño a TVE con una nueva edición 'Celebrity'

Masterchef Celebrity es una de las apuestas más esperadas de la parrilla de La 1 para la nueva temporada. El concurso regresa con nuevos famosos que competirán por ser el mejor cocinero VIP. Enfrente tendrán, como siempre, a Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

"La gente va a flipar con Tamara Falcó", asegura Cruz. "Y van a pasar cosas a mitad del concurso muy locas, que nadie va a entender. Y, como siempre, lo que es cocinar, no cocina bien ninguno", comenta en El Mundo.

El chef lleva al frente del programa de TVE desde su estreno en 2012. Masterchef es uno de los formatos más fuertes de la cadena pública, aunque no se libra de las críticas. Últimamente, las más numerosas son las que tienen que ver con animales y su manipulación antes de ser cocinados.



"Es que la gente se cree que el pollo que compramos en el súper ya ha nacido sin plumas ni piel, desangrado y cortado", se defiende Jordi Cruz. "Salir por televisión explicando cómo se manipulan los productos no es malo. Por ejemplo, el bogavante: se tiene que cocinar en vivo porque si no se deshace. Y hay técnicas para hacer que el bicho ni se entere", añade.

Por otra parte, Jordi Cruz comenta una de las anécdotas más recordadas de la última edición de Masterchef Celebrity, cuando Carmen Lomana sufrió un desvanecimiento. "Tengo mis sospechas de que fue una hábil estrategia en un momento muy concreto. Nunca lo sabremos".