Mayka Navarro: "Hago topless y nudismo, aunque ya debería taparme las tetas"

La colaboradora habla, con su habitual naturalidad, sobre sus gustos en la playa

El Ayuntamiento de Barcelona ordena a las piscinas municipales que permitan el topless

El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado a las piscinas municipales retirar todas aquellas normas que impidan el topless. Asimismo, ha instado a estas instalaciones a hacer lo mismo con todas las reglas que prohíban alguna indumentaria en función de género por considerarlo discriminatorio.

Mayka Navarro, colaboradora de Ya es mediodía, ha informado del asunto desde una piscina de Barcelona. "Yo diría que el 20% de las usuarias femeninas de esta piscina municipal practican topless con total naturalidad",ha informado.

Mayka Navarro confirma que practica topless

Marc Calderó, presentador del programa mientras Sonsoles Ónega está de vacaciones, aprovechó el momento para interesarse por los gustos de Navarro cuando toma el sol: "Ahora te voy a hacer una pregunta, si no quieres no me la contestes. ¿Tú prácticas topless?".

"Sí", ha respondido enseñando el hombro. "Tengo la marca porque soy buceadora y ayer estuve buceando, pero sí que lo practico", ha confirmado. "Hago topless y no sé si está muy bien porque tengo 51 años y debería taparme las tetas del sol, por una cuestión de salud, pero a mi me encanta", ha explicado con su habitual naturalidad. La periodista nos e ha quedado ahí. "Y el nudismo, cuando puedo, también".