Carmen Borrego se pica de nuevo con Terelu: enfrentadas por su trabajo en 'Viva la vida'
7/08/2019

La tertuliana critica "el morro" de su hermana como colaboradora del programa

Carmen Borrego es la protagonista de esta semana en la portada de la revista Lecturas. La hija menor de María Teresa Campos coge el relevo de su hermana Terelu para posar en bañador después de haber perdido 10 kilos. También para contar en una extensa revista cómo es su relación con la colaboradora y reflexionar sobre el momento profesional que atraviesa.

Carmen Borrego, que hace unos meses vivió una gran polémica con Sálvame después de aquel polémico tartazo que se llevó en la casa de Guadalix de la Sierra en el Sálvame Okupa, confiesa que no le ha cogido miedo a la televisión: "Hubo un momento que sí, pero ya no", reconoce. "Antes me pensaba menos las cosas. Pero mira, estoy posando en bañador, mucho miedo no habré cogido", afirma la malagueña.

La tertuliana niega de forma contundente ir a rebufo de su hermana Terelu en todos los trabajos que ella hace: "He hecho el posado antes y he entrado en Viva la vida antes que ella. Le voy cogiendo ventaja", asegura antes de lanzarle un dardo por la forma en la que se distribuyen su presencia en el programa vespertino de los fines de semana de Telecinco.

"Terelu se ha quedado los sábados de Viva la vida con todo su morro. Si llegado el momento me tengo que matar por conseguir un sábado, me mataré", afirma Borrego, que acude los domingos al espacio presentado por Emma García -ahora Sandra Barneda durante el verano-.

La colaboradora asegura además que no compite con Terelu en ninguno de los sentidos: "Nunca se me ha ocurrido mirar quién de las dos tiene más audiencia y si es ella, me alegro. Lleva muchos más años que yo", afirma antes de explicar por qué prefiere no coincidir en plató con su hermana. "Nos viene bien porque así no existen las comparaciones. Pero a ninguna nos importa hacerlo", declara.

Borrego, contra Sálvame: "No son conscientes del daño que pueden hacer"

Finalmente, Carmen Borrego aborda el conflicto que ha vivido su hermana con Sálvame por la polémica venta de su ático: "Muchas veces no son conscientes del daño que pueden hacer", critica. "Incluso pueden llegar a fastidiar una venta. Terelu es tan poco materialista. ¿Para qué vas a estar manteniendo un piso que es enorme con gastos grandes para una persona sola, cuando además ella no come ni cena casi nunca allí?", reflexiona sobre los motivos que han llevado a la tertuliana a deshacerse de la vivienda.

"El que no tenga deudas que tire la primera piedra. Deudas tenemos casi todos. Si tienes un gasto y te lo puedes quitar para vivir más tranquila, lo haces y vives más feliz", sentencia sobre los que aseguran que ha decidido vender la casa por su mala situación económica.