La vida de Manu Zapata un mes después de ganar el bote con 'Los Lobos': ¿Oposiciones o vuelta a la televisión?

El concursante navarro ha vuelto a apuntarse a clases para preparar exámenes

Hace casi un mes que Los Lobos consiguieron el bote de ¡Boom! después de 505 tardes en el concurso de Antena 3. Semanas después de aquella hazaña, todo vuelve a la normalidad para los populares concursantes, que han pasado a la historia de la televisión.

Manu Zapata, uno de los integrantes de Los Lobos, explica cómo es su vida ahora. Aunque se está tomando un tiempo para desconectar, el navarro ha vuelto a apuntarse a clases para presentar las oposicIones de Correos para 2020.

"Sigo en ello y no quiero dejarlo. Pero sí que tengo claro que debo seguir con los pies en el suelo. Si después el futuro me depara otras cosas que sean mejores que lo que tengo ahora o que me atraigan más, veremos entonces. Si gracias al concurso se abren otras puertas o ventanas, bienvenidas serán. Pero con los pies en el suelo", cuenta en Navarra.com.

El concursante, no obstante, no descarta volver a la televisión, aunque parece que no está por la labor de repetir en un concurso. "A mí siempre me ha gustado el mundo de la televisión. Estudie montaje en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid y después trabajé de montador mucho tiempo. El medio lo conozco. Así que si surge algo que tenga que ver con eso que realmente me atraiga y vea que me llena, adelante", explica.

Manu, Erundino, Valentín y Alberto siguen haciendo planes juntos. Tienen previsto hace unos viajes en grupo, tal y como explicaron en el programa. "Cuando empezamos el concurso, hablamos de hacer un viaje a la Patagonia. Y ese, lo seguimos manteniendo. Y después hay otro obligado, que es el del golfo de Botnia, la respuesta que nos dio el bote. Lo que nos queda es buscar los mejores períodos del año para ir allí, las mejores fechas para visitarlos".

