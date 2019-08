La inesperada advertencia de una joven a su cita en 'First Dates': "Cuando me pongo nerviosa me pica una teta" Ecoteuve.es 7/08/2019 - 11:55 0 Comentarios

María sorprendió a Noé al confesar el extraño 'tic' espontáneo que padece

First Dates vivió este martes una situación de lo más cómica durante la cita de María y Noé. Los dos jóvenes, procedentes de Asturias, protagonizaron algunos de los más divertidos del dating show, que no cesa su maquinaria del amor en Cuatro durante los meses de verano. Todo ello, a la espera de arranquen las veladas a bordo de un crucero en la nueva vuelta de tuerca que prepara el programa.

"Hace un año estuve con un chico, pero me iba a Irlanda a trabajar y él me dijo que no podía estar sin sexo tanto tiempo", explicó María a Carlos Sobera a su llegada al restaurante contándole los motivos por los que no había tenido suerte en el amor. "Me hizo bien porque al final me enteré que estaba acostándose con otra chica", añadió. "Te engañó antes de que te fueras", comentó el presentador sorprendido.

Noé empezó confesando que "antes era una persona muchísimo más vergonzosa, no hablaba con la gente porque les tenía miedo, pero ahora estoy más suelto". Y así lo demostró durante la velada, que arrancó de la forma más surrealista.

Una vez sentados en la mesa, María quiso lanzar una advertencia a su acompañante: "Te tengo que decir una cosa y lo siento si piensas raro de mí, pero cada vez que me pongo nerviosa, me pica una teta", aseguró ante las risas del joven. "Lo digo por si me ves rascándome, que es que me pongo muy nerviosa", insistió en unas palabras que encandilaron a Noé por su naturalidad.

La conversación siguió su curso y ambos contaron en qué momento de la vida se encontraban. Ella le explicó su turbulenta relación y él, ante la sorpresa de la asturiana, confesó que "he estado probando el poliamor y la bisexualidad", una revelación que no pareció importar a María.

Sin embargo, en el momento de la decisión final, aunque él sí quiso una segunda cita con ella, la asturiana mostró algunas reticencias. "Yo no la tendría, pero si nos conociéramos más y tuviéramos más confianza a lo mejor en un futuro sí que podríamos llegar a algo, pero de momento te tengo que decir que no", concluyó.