Rosa Benito gana 'Ven a cenar conmigo' y anuncia su próximo objetivo profesional

La colaboradora quiere probar suerte como actriz después de debutar cantando

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition cerró este martes su edición con Rosa Benito, Loles León, Belinda Washington e Irma Soriano. Después de cuatro semanas, Benito se proclamó ganadora del concurso aunque para eso tuvo que 'manipular' el marcador con el poder que le había tocado por sorteo.

Belinda Washington era la ganadora, seguida de Rosa Benito y Loles León empatadas y, en último lugar, Irma Soriano. Rosa quitó dos puntos a Belinda y Soriano concedió dos más a Benito. Este movimiento convirtió a la colaboradora en triunfadora del programa.



"¿Justa ganadora? No. Un gazpacho, un solomillo, un poco de patata a lo pobre... no me parece muy gourmet", criticó Belinda Washington al saber que Benito se había llevado la victoria.



Rosa Benito: "Me habéis hecho creer nuevamente en mí"

"Me emociono porque no podéis imaginar la felicidad tan grande que siento. Me habéis hecho creer nuevamente en mí", dijo la cuñada de Rocío Jurado entre lágrimas.



Rosa Benito se llevó 3.000 euros de premio. Además, anunció que quiere probar suerte en el mundo de la interpretación después de haberlo hecho en el de la música.

"A mí me encantaría hacer un punto de estos como actriz. De pobre, de putilla, de travestí vamos, de lo que quieran, me da igual", comentó durante la cena. Belinda y Loles se ofrecieron para darle algunas clases.