Chelo García Cortés abandona el hospital con 28 puntos de sutura tras su caída en 'Sálvame': "Estoy mareada" Ecoteuve.es 6/08/2019 - 18:56 0 Comentarios

La colaboradora regresa al plató de Telecinco tras ser atendida por los médicos

Chelo García Cortés ha dado este martes un gran susto a sus compañeros y a los espectadores de Telecinco al protagonizar una aparatosa caída cuando se disponía a entrar en el plató de Sálvame. La colaboradora tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, donde recibió 28 puntos de sutura por el gran corte que tenía en la pierna.

A lo largo del programa, Kiko Hernándes y el resto de tertulianos han estado muy pendientes de la salida de la periodista de la clínica, que terminó produciéndose a las 18.30 de la tarde. A las puertas del centro médico se encontraba uno de los reporteros de la cadena para preguntarle cómo se encontraba.

Lea también: Sale a la luz el motivo del veto a Chelo en el cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora

"Estoy cansada y lo que quiero es llamar a casa para que vean que no pasa nada. He tenido suerte, hay muchos puntos pero parece ser que no hay rotura", afirmó Chelo mientras abandonaba el hospital en silla de ruedas y con la pierna totalmente vendada.

"Me han dado 28 puntos de sutura, pero no me ha dolido porque me han puesto anestesia local", explicó García Cortés al tiempo que pedía al presentador que la dejara ir. "No quiero estar aquí que estoy un poco mareada", aseguró al tiempo que el reportero la desplazaba para ponerla a la sombra y que pudiera seguir hablando con sus compañeros.

"Había miedo de que me afectase al tendón porque iba a impedirme la movilidad. Ahora tengo que venir a hacerme curas y esperar a que me quiten los puntos", concluyó antes de que Kiko Hernández anunciara que la colaboradora iba a poder regresar al plató. "Es curioso que Chelo viaje a Honduras y se haga tres meses de Supervivientes sin que le pique un mosquito. Llega a Sálvame, se abre la pierna y se la rompe. Menos mal que no fue a Cantora", concluyó irónico al despedir la conexión.

Chelo rompe a llorar al entrar al plató de Sálvame

Pasadas unas horas, Chelo pudo regresar al plató de Telecinco, donde el público y sus compañeros la recibieron puestos en pie para brindarle una gran ovación. "¡Superviviente! ¡Superviviente!", cantaba todo el mundo mientras la tertuliana rompía a llorar. "Quise entrar porque sabía que la entrada iba a ser distinta", empezó diciendo.

"Cuando estaba allí y he visto lo que tenía me ha dado mucho miedo. Vi la carne separada y pensé: 'Ay Chelo, lo que te faltaba'. Me he asustado mucho y hasta que el médico me ha dicho que no me afecta a ninguna movilidad, no me he quedado más tranquila", afirmó antes de contar cómo fue la caída.

"Llevaba las manos ocupadas. En una el móvil y en la otra la bolsita con un plátano. Y no me he acordado de que con esa puerta te quedas enganchado y me caí. Iba hablando con Ro a ver si estaba arriba el móvil de Raquel Bollo", afirmó. "Ah, entonces te has caído por culpa de Raquel Bollo", bromeó Kiko.