La reacción de Silvia Abril al chiste de un concursante de '¡Ahora caigo!' sobre Andreu Buenafuente 19:56 - 6/08/2019

La humorista española siguió el juego al participante del programa de Antena 3

Silvia Abril es la encargada de conducir ¡Ahora caigo! durante las vacaciones de Arturo Valls. Durante uno de los programas que presentaba la humorista, se encontró con un participante al que le gustan los chistes y que no dudó en hacer uno sobre el marido de la presentadora.

Tras ser elegido por el concursante central, el participante manifestó a Abril que le gustaba el humor y hacer chistes. Por ello, decidió hacer uno jugando con el apellido del marido de la actriz española, el presentador Andreu Buenafuente: "Tú estás casada con Andreu, si tienes una hija y presencia un asesinato, cuando llama la policía a testificar ¿tendría una buena fuente?".

El joven bromea también con el apellido de Silvia Abril

"Si tú robas una batería de 4.000 euros de litio ¿Es 'delitio'?", prosiguió la presentadora que no pudo contener la risa ante el chiste del concursante. No obstante, tuvo que explicar que hacía referencia a delito ya que el participante no lo entendió.

Más tarde, el joven quiso seguir e hizo otro chiste más. Sin embargo en esta ocasión bromeando con el apellido de la presentadora:"Si tú haces una fiesta de pijamas con una noria y coches de choque ¿es la feria de abril?", afirmó en un improvisado festival del humor en el plató de Antena 3.