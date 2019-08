Chelo García Cortés sufre un brutal accidente en 'Sálvame': "Sangraba mucho" Ecoteuve.es 6/08/2019 - 16:22 | 17:18 - 6/08/19 1 Comentario

La colaboradora, atendida por un corte de "diez centímetros" en la pierna

Accidente en Sálvame. Chelo García Cortés ha sufrido una brutal caída en plató, antes de comentar el programa, y ha tenido que ser trasladada a un hospital de Madrid. "Se ha hecho un corte de 10 centímetros en la pierna", ha dicho Kiko Hernández.

Todo ha sucedido cuando la colaboradora iba a entrar al plató de Telecinco. "Llevaba un plátano en la mano e iba hablando con el móvil con la otra", ha relatado Hernández mientras ofrecían las imágenes de Chelo García Cortes tendida en el suelo y siendo atendida.

"A mí me ha llamado la atención el golpe", ha continuado. "Ha volado y se ha dejado media pierna en la puerta". El colaborador -hoy presenta Sálvame- ha preguntado a los técnicos que han visto de cerca la caída.

"Sangraba mucho. Le hemos tenido que hacer un torniquete. Se le veía hasta el hueso", ha apuntado uno de los miembros del equipo. "Lo único que quería es que no se enterase Marta [su mujer]".

Mila Ximénez también ha dado su punto de vista de lo sucedido. "He escuchado los gritos, estaba lleno de sangre... Cuando me he acercado, estaba pálida".

"Chelo está muy delgada, no tiene grasa y eso se ha abierto como una cremallera", ha detallado Kiko Hernández. "Salía muchísima sangre", ha insistido el presentador.



Chelo García Cortés ha sido evacuada del plató y trasladada a un hospital para que le practiquen los cuidados necesarios.