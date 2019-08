Jorge Fernández vuelve "con ganas" al 'prime time' de Antena 3: "Me gusta mucho la guerra de la noche" Aaron Espí 11:07 - 7/08/2019 0 Comentarios

Jorge Fernández es el encargado de presentar El juego de los anillos, nuevo concurso de Antena 3 -estreno esta noche a las 22.40- en el que tres parejas lucharán por llevarse un premio final en metálico. La adaptación española de 5 Golds Rings tendrá como protagonista una pantalla circular en el suelo en la que los participantes tendrán que colocar unos aros que determinarán sus respuestas a las preguntas planteadas por el programa.

Jorge Fernández, que asegura la versión española tiene más ritmo y es más divertida que la original, vuelve a capitanear otro formato en prime time tras Esta casa era una ruina (2007-2010): "Tenía muchas ganas de prime time, porque me gusta mucho la guerra de la noche", asegura a ECOTEUVE.ES.

Además, el conductor de La ruleta de la suerte valora el gran éxito que goza su concurso matinal en la cadena después de 13 años ininterrumpidos en emisión: "Somos una bola gigante que se lleva a todo programa que se le ponga por delante", asegura antes de desvelar lo que opina de las bromas que se hacen sobre el famoso público del programa. ¿Le molestan?

El juego de los anillos es la adaptación de 5 Gold Rings. ¿Qué diferencias presenta respecto al formato original?

Hay muchas diferencias. A mí me pasaron la información del formato original, concretamente el inglés, y hemos cambiado una cantidad de cosas que nos ha permitido la productora. Eso sí, manteniendo siempre la esencia. Por ejemplo, allí son juegos de unos 35 minutos y nosotros tenemos 70 minutos. También en lugar de jugar con dos parejas jugamos con tres. El nuestro es más divertido, más entretenido y tiene más ritmo. Es un formato en el que todo el mundo desde casa puede jugar y se va a divertir mucho. Con las innovaciones que hemos añadido ha ganado bastante.

Habrá humor pero también momentos de mucha tensión. ¿Se ha dejado llevar por cada situación al igual que en La ruleta de la suerte?

Si, eso lo teníamos claro desde siempre. Es verdad que al principio estaba un poco encasillado, leyendo algún prompter que otro, pero al final yo doy mucho más de mi si presento como quiero presentar. Yo me aprendo muy bien la mecánica y después lo hago como creo que debo hacerlo. Después del piloto, lo hicimos distinto y creo que han salido cuatro programas muy buenos. Seguimos una estructura con las preguntas pero no hay guion ni nada preparado. Yo creo que la fórmula para que un concurso triunfe es improvisar, ser natural y llegar al público de una manera espontánea dentro de un esquema y una escaleta que hay que cumplir.

Según van avanzando las rondas, la circunferencia del anillo es más pequeña y, por tanto, hay que precisar más en la respuesta. ¿Ha habido alguna discusión entre los miembros de alguna pareja?

Sí, ha habido momentos de mucha tensión. Ha habido alguna pareja de hermanos o amigos que se han llegado a picar un poco entre ellos. El juego tiende a eso, tienes 15 o 30 segundos para responder, dependiendo de la ronda, y se juega en equipo. Además, una pareja queda eliminada.

El programa está enfocado también a que la gente pueda participar desde sus casas y medir sus conocimientos. ¿Cree que funcionará y se renovará por más entregas?

A mí me encantaría que pudiéramos seguir grabando ahora mismo, que se instalara como un programa que no estuviera sólo en verano. Si ellos deciden que el programa puede tener cabida en alguna noche de algún día, perfecto.

¿Alguna anécdota?

No puedo, para saber las anécdotas hay que ver el programa (risas). Hay situaciones muy graciosas y situaciones en las que parece que va a ganar una pareja y al final gana la otra. La hazaña es que se juegan mucho dinero y una pareja decide que esa pregunta la juegue el equipo contrario y al final se quedan sin nada. Ha habido una pareja que podría haberse llevado mucho dinero y por un milímetro no se lo llevaron.

De ser usted participante ¿con qué famoso le gustaría concursar?

Pues me llevo muy bien con Jaime Cantizano, con Susanna Griso... Pero quizá me gustaría ir con Matías Prats, porque es un acompañante perfecto para todo. Yo creo que con él estaría bien.

Tras nueve años vuelve a presentar un programa que se emite en prime time. ¿Echaba de menos este horario o prefiere las mañanas?

En las mañanas llevo 13 años y me gusta, tengo mi vida hecha a esas emisiones y grabaciones. Además, La ruleta de la suerte va fenomenal. Este año estamos siendo líder de audiencia en esa franja horaria y es el programa de Antena 3 más visto durante muchos días seguidos. También tenía muchas ganas de prime time, porque me gusta mucho la guerra de la noche. Poder presentar un programa de prime time que es como la NBA, me gusta.

¿Se ve en esta franja con otro tipo de formato?

Yo hago plató, entonces me gustaría hacer un formato parecido al de Esta casa era una ruina, al aire libre con grabaciones muy largas, con mucha gente y mucho espectáculo. Algo que se diferencie de la televisión. Sin embargo, si tuviera que elegir un concurso de los que he ido viendo últimamente cogería El juego de los anillos, porque me ha fascinado y me he divertido mucho grabándolo.

Hace unos meses La ruleta de la suerte cumplió 13 años en antena. ¿Dónde cree usted que reside el éxito del programa?

Somos como una bola gigante que se lleva a todos los programas que tenemos delante porque nos han intentado poner cosas enfrente y siempre seguimos primeros en nuestra franja horaria. Éramos un equipo de gente joven con ganas y empeño y es como un tren que no se descarrila y que va perfectamente por sus raíles. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, seguimos con el mismo equipo y hemos hecho un engranaje perfecto.

Yo creo que después de 13 años hay gente que se relaja pero nosotros no. Parece que todo siempre fluye pero cuando algo falla, paramos buscamos una solución y también intentamos innovar en todo lo que podemos. Desde que empezamos hasta ahora, aunque el denominador común sea el mismo, no tiene nada que ver la mecánica. Hemos ido añadiendo e innovando y eso hace que cada año sea atractivo para la gente.

El público de La ruleta de la suerte se muestra siempre muy entregado. ¿Le molesta las bromas que hacen sobre él?

No, el público de La ruleta de la suerte es el más conocido de toda la televisión. También es verdad que es el más activo de todos los programas de televisión que yo conozco. Me gusta mucho por ejemplo los guiños que nos hacen desde La Resistencia. Yo estuve allí de invitado y que otros programas que no son de tu cadena ni de tu género te reconozcan gusta mucho, porque hemos generado algo único en la televisión.

Hace unas semanas, manifestó estar en contra de la prensa rosa. ¿A qué se deben estas declaraciones? ¿Ha llegado a tener algún desencuentro con paparrazis?

No fue tampoco así. Eso salió de una conversación muy larga y al final se saca justamente eso pero yo con la prensa rosa no tengo ningún problema. Yo tengo muchos amigos ahí. Lo que pasó es que la periodista me preguntó si me iban a pillar durante las vacaciones y le dije que esperaba que no. La conversación fue sobre los paparazzis, no sobre la prensa rosa en sí. Lo que no me gusta es que alguien esté detrás de las rocas esperando para hacerte fotografías robadas.

También pudimos ver su faceta como actor en Los Serrano. ¿Por qué decidió no seguir su trayectoria como actor? ¿Le gustaría retomarla?

No, pero luego hice dos capítulos en Siete vidas y otro en otra serie de Antena 3. Nunca he pretendido ser actor ni he estudiado para ello. Cuando estoy en mi papel de presentador soy yo mismo y creo que es importante para traspasar la pantalla, pero cuando haces un personaje eres otra persona y es divertido. Nunca he pedido un papel en ninguna serie. Me han ofrecido por ejemplo hacer teatro y he dicho que no porque no soy actor. Tampoco es que sea una profesión frustrada.