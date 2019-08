Nando Escribano estalla contra la novia de Rafa Mora: "Ni ninguneo, ni le como el culo a nadie" Ecoteuve.es 6/08/2019 - 12:35 1 Comentario

El presentador de 'Cazamariposas' responde a Macarena Millán tras su rajada

El polémico debut de Rafa Mora en Cazamariposas sigue dando de qué hablar en Mediaset. El colaborador de Sálvame no dio una en sus labores de presentador y, como era de esperar, recibió una oleada de críticas dentro y fuera de la cadena.

Tras el revuelo generado, Macarena Millán, novia del valenciano, ha salido en su defensa cargando contra el programa de Divinity por no haberle puesto las cosas fáciles a su chico. "Estaba muy nervioso, y he visto que los compañeros tampoco le han ayudado mucho. Rafa es muy bueno en eso, no hace falta tener una carrera para poder ejercer", empezó diciendo.

Lea también: Rafa Mora planta cara a las críticas tras su desastroso debut como presentador: "No genero indeferencia"

"Por otra parte, lo del guion, tampoco le dieron mucho tiempo para preparárselo [...] No me creo que ellos salgan a presentar sin habérselo leído antes [...] Lo que se ve desde fuera es que a los compañeros no les hace mucha gracia que él esté ahí porque les puede quitar el protagonismo, el puesto. Rafa es una persona muy válida para hacerlo. Los compañeros lo ven y les da miedo. Lo ven como una amenaza", aseguró la joven.

Las duras palabras de Macarena no han sentado nada bien a los presentadores habituales de Cazamariposas, quienes no han dudado en responderle en directo desde el propio programa: "Quiero que sepas Macarena que nosotros hemos tratado a Rafa Mora con mucho respeto porque se nos ha pedido, a todo el equipo, que seamos sus profesores, incluso sin tener tiempo porque tenemos dos programas diarios", empezó diciendo Nando Escribano.

"Lo que me diferencia a mí de otra muchísima gente es que yo ni ninguneo a nadie ni le como tampoco el culo a nadie", siguió diciendo endureciendo el tono de su discurso. El presentador negó en todo momento haber tratado "de menos a Rafa porque no tenga estudios o porque para mucha gente no tenga derecho a estar aquí".

"Le estáis calentando la cabeza a Rafa Mora"

Al mismo tiempo, Escribano reconoció que "tampoco le voy a hacer la pelota porque venga de otro programa (Sálvame) o porque pueda tener más followers. Eso me da absolutamente igual", afirmó contundente. "Si que te digo Macarena y amigos de Rafa que, igual, otros presentadores si le mirarían por encima del hombro, incluso otros presentadores se hubieran negado a compartir plató con él. Nosotros no, nosotros le estamos ayudando", aseguró.

"Yo a Rafa le trato como un igual porque es lo que me han pedido y porque considero que es lo que se merece porque quiere aprender. Soy un buen profesional, y no somos malos compañeros", afirmó antes de mandar un consejo a la novia del tertuliano. "Lo que igual tienes que hacer Macarena o amigos de Rafa, que igual le estáis calentando la cabeza, es centraros en apoyar a Rafa de verdad, porque con ese tipo de comentarios lo único que le hacéis creer es que el mundo está en su contra. Céntrate Macarena en tu novio y en apoyarle de verdad, y no en ser una simple hater", sentenció.