El incomprensible giro en el final de una cita en 'First Dates': "Estoy conociendo a otro hombre" Ecoteuve.es 6/08/2019 - 11:56 0 Comentarios

Laura se echó para atrás con Jesús en el momento de la decisión definitiva

La maquinaria del amor de First Dates no para durante el verano y este lunes, el restaurante del dating de Cuatro celebró nuevas citas. Una de la más comentada fue la que vivieron Jesús y Laura, dos jóvenes de 37 y 33 años -respectivamente- que acudieron al programa asegurando no haber tenido mucha suerte con sus relaciones.

La sevillana comenzó explicando que actualmente se encuentra opositando para la guardia civil tras haber abandonado el ejército: "Me arrepiento de haberlo dejado", reconoció antes de explicar a Carlos Sobera qué es lo que buscaba en una pareja. "Quiero un hombre honesto, respetuoso y que me deje ser yo", declaró.

Laura se encontró en el local con Jesús, un militar procedente de Córdoba que aseguraba ser un gran padre. Nada más ver a su cita, el chico afirmó que ella le parecía "muy guapa y con los ojos bonitos". Por su parte, a la andaluza le encantó que su acompañante fuera militar, "porque tiene una vida ordenada".

Una vez comenzó la cena, ella le dejó claro a él que estaba intentando ser vegetariana: "Soy muy animalista, no soporto ver a los animales sufrir", afirmó mientras él destacaba lo bueno que estaba el jamón y la ternera. "No lo cambaría por nada", confesó Jesús al tiempo que Laura le pedía que se callara. "Come, anda, come, que la cagas", le dijo entre risas.

La conversación avanzó y ambos descubrieron lo que no les gustaba del otro. Mientras que a Jesús le pareció descabellado que ella viviera con siete perros en su casa, ella pensó que él "está tan dedicado a su hijo que si tuviese una pareja no le dedicaría tiempo".

La cosa entre ambos no iba nada mal y parecía que las probabilidades de que ambos decidieran tener una segunda cita fuera eran bastante altas. No obstante, ella terminó haciendo una confesión que dejó a Jesús helado. "Estoy conociendo a otro hombre que me gusta más", reconoció antes de que él le preguntara para que había ido entonces al programa. "Para ver si alguien superaba a esa persona y se compenetraba más conmigo", sentenció antes de que se despidieran con dos besos dando por finalizada la noche.