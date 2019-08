Sale a la luz el motivo del 'veto' a Chelo en el cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora Ecoteuve.es 5/08/2019 - 20:00 0 Comentarios

Anabel Pantoja explica (sin éxito) por qué no acudió la tertuliana a la fiesta

Este lunes, Sálvame puso todas las miradas en Anabel Pantoja, que regresaba al trabajo tras el 62 cumpleaños de su tía Isabel Pantoja. La tertuliana volvía al plató de Telecinco con muchos asuntos que abordar, como el conflicto entre Chabelita, Asraf y Omar o la polémica ausencia de Chelo García Cortés.

Desde que se supo que la tertuliana no acudiría a la fiesta celebrada en Cantora, fueron muchos los que señalaron que pudo ser la tonadillera la que no quería que la colaboradora de Sálvame acudiera. No obstante, este supuesto veto cogía a contrapié a todos después de la reconciliación que ambas protagonizaron en la isla de Supervivientes.

Anabel Pantoja quiso dejar claro an todo momento que su tía no tuvo nada que ver en la 'espantada' de Chelo, ya que ella sólo se encargó de invitar a sus amigos más íntimos. De esta forma, la presencia en Sevilla de algunso compañeros de la cantante en el reality de Telecinco fue responsabilidad de Kiko Rivera, que quiso dar una sorpresa a su madre.

Entonces, ¿por qué no invitó el DJ a Chelo? Según ha explicado Anabel, su primo no quería poner en un compromiso a la colaboradora de Sálvame. Sin embargo, el resto de tertulianos llegaron a la conclusión de que había sido por la supuesta enemistad entre Chelo y su tío Agustín Pantoja.

"Omar e Isa no se hablan y allí coincidieron los dos. Es normal no hablarte con alguien de Cantora. Si Chelo no se habla con Tito Agustín, hay mucho campo y la casa es muy grande. Chelo no se puede ver con Tito Agus y ese es el problema. Tito Agus ha dicho: Esta señora no entra aquí", teorizó Kiko Hernández incomodando a su compañera Anabel. "Sabéis por que es y yo no lo voy a decir por mi boca", concluyó la andaluza dando por buena la información del tertuliano.