Violeta y Fabio superan su ruptura en 'Viva la vida' tras una gran bronca

Los concursantes de 'Supervivientes 2019' afrontaron en directo su primera crisis

Viva la vida arrancó este domingo el programa anunciando la ruptura entre Violeta y Fabio, concursantes de Supervivientes 2019. La pareja, surgida del reality de aventuras de Telecinco, ha decidido seguir adelante con su relación tras su vuelta a España y este fin de semana han protagonizado su primera gran crisis ante las cámaras de la cadena que les vio 'nacer'.

El argentino y la valenciana acudieron al programa presentado por Sandra Barneda (que sustituye en verano a Emma García) para hablar de los motivos por los que decidieron poner fin (supuestamente) a su romance. Según relataron, el conflicto surgió "el sábado por la tarde" a raíz de "una tontería".

"Nos estamos conociendo y los dos somos muy orgullosos. Tenemos unas vidas muy agitadas y nos está costando entendernos", afirmó Fabio antes de explicar que cuando él está con una chica, y esta se encuentra lejos de él, le gusta "estar en contacto con ella todo el tiempo".

Fue entonces cuando Violeta explicó que estuvo hablando con Fabio "todo el día" y que por la noche, durante un bolo en una discoteca, sus mensajes al argentino no se enviaron correctamente. "Yo veía que no me contestaba a mí y estaba escribiendo todo el rato a su representante", dijo él enfadado.

La emisión siguió su curso y la situación volvió a complicarse cuando Suso contó que Fabio le había confesado en una de las publicidades que temía que Violeta le dejara en directo. Estas palabras enfadaron de nuevo a la valenciana: "¿Pero qué tipo de confianza tienes en mí, tío?", le preguntó al argentino ante unas explicaciones que tampoco terminaron de convencerla.

Violeta y Fabio se reconcilian gracias a Torito

A pesar de todo, Fabio y Violeta terminaron reconciliándose después de que los colaboradores animaran a ambos a limar asperezas y encauzar de nuevo la relación. Para ello, entró en escena Torito, que propuso a la pareja un juego de compatibilidad.

Finalmente, ambos recibieron la llamada de Alicia, la madre de Fabio, que pidió a ambos que intentaran entenderse. El argentino acabó susurrándole a Violeta un "te amo" y se animó a cantarle el O sole mío. Tras estos gestos, se terminaron abrazando. "Nos alegramos mucho de que os hayáis arreglado", sentenció Barneda.