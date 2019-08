Críticas a Dani Mateo por una polémica comparación entre Franco y la banda terrorista ETA Ecoteuve.es 5/08/2019 - 11:51 0 Comentarios

El cómico se convirtió de nuevo en Trending Topic tras un controvertido tuit

Dani Mateo ha vuelto a colocarse una vez más en el centro de todas las críticas. El futuro presentador de Zapeando se convirtió este domingo en Trending Topic después de publicar un tuit en el que hacía una comparación entre el franquismo y la banda terrorista ETA. El catalán intentó denunciar el uso político que se hace de ambos temas y la cosa se le terminó volviendo en contra.

Dani Mateo quiso lanzar una reflexión sobre los que intentan remover el pasado con un asunto u otro según sus intereses: "Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir", escribió el cómico en su perfil.

Lea también: Dani Mateo desmiente las palabras de King Jedet: "Me parece un ataque gratuito"

Enseguida, muchos de sus detractores se le echaron encima hasta convertirlo en uno de los temas más comentados de la famosa red social. Algunos de ellos argumentaban que Franco lleva muerto más de 40 años mientras que la banda terrorista ETA anunció su definitiva disolución en mayo de 2018.

Tras el revuelo generado, Dani Mateo volvió a pronunciarse para aclarar qué es lo que quería decir exactamente: "Recordar el franquismo y a ETA siempre está bien. Utilizarlos políticamente... Eso es lo ruin", sentenció el humorista antes de anunciar que se marchaba a la playa para olvidar el nuevo 'chaparrón' de críticas que le estaba cayendo en Twitter.

Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 4 de agosto de 2019