Sofía Suescun, destrozada por la detención de Kiko Jiménez tras un altercado con la Policía Ecoteuve.es 5/08/2019 - 9:02 0 Comentarios

La navarra, que también acabó en comisaría, relató lo sucedido en 'Viva la vida'

Sofía Suescun relató, destrozada, un supuesto altercado que ella y su novio Kiko Jiménez tuvieron con la policía en la noche del sábado. El joven acabó detenido y pasando la noche en el calabozo.

Los hechos se produjeron en la medianoche del sábado, cuando acabaron de cenar y se dirigían a una gala de música en Marbella. Según ella misma relató en Viva la vida, se toparon con un control policial por un problema de tráfico en una rotonda. Supuestamente, los agentes les habían dado el alto y ellos siguieron adelante. Metros más adelante, la policía les paró y les pide la documentación.

Según, Suescun "no hubo ninguna infracción, por eso no detienen a la persona que conducía el coche [no era Kiko]". Sin embargo, explicó que el policía dijo que le iban a multar con 200 euros y cuatro puntos del carnet.

El problema vino a continuación, cuando Suescun y Kiko, según el relato de la navarra, rebatieron al agente lo que estaba sucediendo. La policía les pidieron que se identificasen. "Estaba buscando mi DNI y Kiko decidió grabar lo que sucedía porque no lo consideraba justo lo que estaba pasando y es cuando a él le quitan el teléfono", comentó en el programa de Telecinco.