Mónica Hoyos se pronuncia sobre su relación con Isabel Pantoja

La exconcursante estuvo en 'Viva la vida' donde habló sobre su paso por 'Supervivientes'

Mónica Hoyos volvió a reaparecer tras su concurso en Supervivientes. La expareja de Carlos Lozano estuvo en Viva la vida donde habló de su actual relación con Isabel Pantoja. Para la exsupervivientes la tonadilerra se sinceró achacó su enemistad a los celos de la cantante.

La relación entre las concursantes no acabó en buen puerto y Hoyos aprovechando su paso por Viva la vida quiso dar su opinión al respecto. Durante el concurso tanto Mónica Hoyos y Pantoja vivieron sus más y sus menos siendo las protagonistas indiscutibles del reality de Telecinco.

"Quiero decir una cosa muy importante. Desde que salí de la isla no he hablado en televisión. Me han llamado desde muchos sitios y yo no tengo ningún interés en empañar la imagen de Isabel y mi concurso porque me lo he currado", reflexionó la exconcursante antes de valorar su relación con la cantante.

"Yo con Isabel no tengo nada personal, no tengo nada en su contra, no soy su enemiga, no me merezco tal honor", confesó. Hoyos admitió que no quería meterse en fregados y que no le hacía falta hablar de la cantante para tener protagonismo en televisión.

"Ha habido un comentario malentendido que ella ha utilizado para darle la vuelta a la tortilla y dejarme a mí de malvada", expresó Hoyos. Aseguró que ella se ha portado siempre bien con Isabel y que quiso conocerla, ayudarla y estuvo a su lado, de corazón, cuando Isabel lo necesitaba.

Además añadió que su enemistad con Pantoja se debe a sus celos por Colate, ya que Mónica y el exparticipante tienen buena relación fuera del ámbito profesional.