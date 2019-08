Paco Marhuenda y Antonio Maestre se enzarzan en 'La Sexta noche' por la polémica investidura en Navarra Ecoteuve.es 10:17 - 4/08/2019 0 Comentarios

Los tertulianos del programa de La Sexta tuvieron un tenso encontronazo en directo

Tensión entre los tertulianos de La Sexta noche. Paco Marhuenda y Antonio Maestre se enzarzaron en una discusión sobre el partido político Bildu. Los periodistas tuvieron una bronca por la polémica investidura en Navarra.

Maestre explicó que "el papel que tiene Cayetana Álvarez de Toledo es reducir al absurdo cualquier tipo de hecho para dejar claro que no tiene tantos argumentos. Si habla de Bildu no necesitaría irse a Bataclán, tenemos en España bastantes pruebas de los crímenes sangrientos de ETA. Muchísimos".

Para el periodista la derecha "pacta con neofascistas sin problemas y llegan a acuerdos de gobierno sin problemas". Haciendo un repaso al pasado Maestre insistió en que "Bildu en Navarra, en 2015, condenó explícitamente la violencia de ETA cuando Uxue Barkos se empeñó en incluirlo en el pacto de Gobierno al que llegó con ellos. Fue un documento firmado en 2015. Si dicen que Bildu no ha condenado la violencia de ETA, estarán mintiendo".

Paco Marhuenda no le pareció correcta la reflexión de Maestre y le espetó que "haces el blanqueo de Bildu". Antonio, que estaba interrumpiendo al director de La Razón, intentó defender su reflexión. "¿Hablas tú solo?, ¿podemos hablar los demás?, ¿es que eres el dueño de la cadena?", dijo enfadado Marhuenda.

Para añadir que el jefe de Bildu es Arnaldo Otegi "etarra, jefe de ETA" y por tanto Bildu es la "heredera de ETA". Acerca de las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, Marhuenda destacó que "la comparación que hace es acertada porque habla de Bataclán para visualizar en Europa, ¿en Europa se podría pactar con gente que ha hecho lo que han hecho los islamistas radicales?".

Para posteriormente explicar que: "No y aquí no se debería permitir. El PSOE ha dejado mucha sangre en la lucha de ETA y no debería dejar que los de Bildu dejen que gobierne".

"A ti te parece bien porque eres de izquierda radical. Di que te parece maravilloso como persona antisistema", añadió Marhuenda refiriéndose a Antonio Maestre. Por su parte, Maestre respondió: "Ves bien que pacten con los herederos del nazismo, con Vox".