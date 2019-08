Pánico entre los colaboradores de 'Sálvame' por los tartazos de payasín Ecoteuve.es 12:52 - 3/08/2019 0 Comentarios

María Patiño se escondió tras una almohada porque no quería que payasín le lanzara un tartazo

Los espectadores de Sálvame volvieron a vivir otro momento épico. Payasín acudió al plató del programa de Telecinco dispuesto a darles un tartazo a todos los colaboradores.

Los tertulianos del programa no esperaban que payasín entrata en escena y por ello cuando apareció todos salieron huyendo despavoridos dirigiéndose hacia el público y escondiéndose entre los espectadores.

María Patió se escondió tirándose al suelo: "¡María, hija, sal eres una cobarde!", espetó Mila riéndose. Por su parte, Lydia Lozano aseguró que en este ambiente tenso en el que payasín rondaba el plató para ver a quién tirarle la tarta no se podía trabajar.

"El corazón me va explotar", dijo Nuria Marín ante la situación de pánico que vivieron. Patiño seguía en el suelo tapandose con una almohada para que el golpe no le diera de lleno en la cara. La presentadora de Sociliaté no quería recibir el tartazo porque "mañana tengo que presentar Socialité y no me da tiempo lavarme la cabeza".

Kiko Matamoros decidió que el tartazo fuera para Lydia Lozana y esta salió corriendo para evitar ensuciarse con el merengue. Y tras protagonizar una épica fuga finalmente con la ayuda de Kiko Hernández payasín puedo lanzarle un tartazo a la periodista.