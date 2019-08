El fatídico trauma de una comensal en 'First Dates': "Mi ex estuvo cuatro años sin besarme con lengua" Ecoteuve.es 11:20 - 3/08/2019 0 Comentarios

Ana acudió al restaurante del amor porque pese a estar divorciada dos veces seguía sin tirar la toalla

First Dates es la oportunidad perfecta para las personas que no les haya ido tan bien en el amor pero creen en él. Por eso Ana acudió al restaurante del amor porque pese a estar divorciada dos veces seguía sin tirar la toalla.

Tiene 38 años y se considera una mujer amante del lujo: "Mis amigos me llaman Ana Dubai porque siempre he vestido diferente con ropa elegante como muy lujosa", dijo la comensal como carta de presentación. Ana vino al programa para buscar a un hombre fibrado, elegante y que comparta su pasión por las cosas caras.

"Me da igual que sea pastelero, basurero porque el dinero lo tengo yo", defendió la comensal. Su cita era Cayetano un cordobés afincado en Palma de Mallorca por trabajo y que reconoció que era "feíllo, pero simpático". Le gustan las mujeres sencillas y que le hagan reír pero sobre todo para él es importante el sexo porque "la pareja sin eso no funciona".

Durante la velada les dio tiempo a conversar sobre trabajo, amores y amores pasados. "Me he casado y divorciado dos veces", comenzó a explicar Ana para después confesar uno de sus mayores traumas. "Con el primero estuve seis años y los últimos cuatro, no me besó en la boca con lengua", explicó a su cita.

Cayetano no se lo podía creer admitiendo que él no aguantaría tanto tiempo sin dar un beso así. Aún así en la decisión final los dos comensales coincidieron en no darse una segunda oportunidad porque para Ana su cita físicamente no le gustó y para Cayetano su relación no llegaría a buen puerto.